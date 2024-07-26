Чим наразі атакує ворог на Харківщині: Герой України Литвин про ситуацію

На Харківському напрямку ЗС РФ активно використовують різні види дронів (як розвідувальні, так і ударні) для атаки позицій українських воїнів, розповів Герой України, офіцер відділення розвитку бригади «Рубіж» НГУ Віталій Литвин в етері нацмарафону.

«Ворог використовує як FPV-дрони, також він використовує дуже активно для розвідки наших логістичних шляхів такі комплекси як Орлан-10, ZALA і SuperCam. Вони виявляють наші логістичні шляхи і потім вони можуть завдати ударів КАБами вглибину нашої оборони, або використовують «Іскандери» і С-300. Але коли наші партнери надали дозвіл бити по території РФ, десь півтора місяця тому була знищена установка С-400. І майже на 2-3 тижні припинилися обстріли С-400/С-300», – зазначив Литвин.

Він також прокоментував удари ворога по видавництву «Vivat» та цивільних будинках у Харкові.

«Таким чином вони хочуть показати, що вони не будуть полишати ті рубежі, які вони отримали. Вони будуть тероризувати наше населення, щоб ми не перекидали свої сили в активні райони ведення бойових дій», – сказав Литвин.