Чем атакует враг на Харьковщине: Герой Украины Литвин о ситуации
На Харьковском направлении ВС РФ активно используют различные виды дронов (как разведывательные, так и ударные) для атаки позиций украинских воинов, рассказал Герой Украины, офицер отделения развития бригады «Рубеж» НГУ Виталий Литвин в эфире нацмарафона.
«Враг использует как FPV-дроны, также он использует очень активно для разведки наших логистических путей такие комплексы как Орлан-10, ZALA и SuperCam. Они обнаруживают наши логистические пути и затем могут нанести удары КАБами вглубь нашей обороны, либо используют «Искандеры» и С-300. Но когда наши партнеры предоставили разрешение бить по территории РФ, где-то полтора месяца назад была уничтожена установка С-400. И почти на 2-3 недели прекратились обстрелы С-400/С-300», — отметил Литвин.
Он также прокомментировал удары врага по издательству «Vivat» и гражданским домам в Харькове.
«Таким образом, они хотят показать, что они не будут покидать те рубежи, которые они получили. Они будут терроризировать наше население, чтобы мы не перебрасывали свои силы в активные районы ведения боевых действий», — сказал Литвин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ворог, враг, герой Украины, дрони, дроны, КАБ, НГУ, ситуация, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении ВС РФ активно используют различные виды дронов (как разведывательные, так и ударные) для атаки позиций украинских воинов, рассказал Герой Украины, офицер отделения развития бригады «Рубеж» НГУ Виталий Литвин в эфире нацмарафона.".