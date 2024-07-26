Чем атакует враг на Харьковщине: Герой Украины Литвин о ситуации

На Харьковском направлении ВС РФ активно используют различные виды дронов (как разведывательные, так и ударные) для атаки позиций украинских воинов, рассказал Герой Украины, офицер отделения развития бригады «Рубеж» НГУ Виталий Литвин в эфире нацмарафона.

«Враг использует как FPV-дроны, также он использует очень активно для разведки наших логистических путей такие комплексы как Орлан-10, ZALA и SuperCam. Они обнаруживают наши логистические пути и затем могут нанести удары КАБами вглубь нашей обороны, либо используют «Искандеры» и С-300. Но когда наши партнеры предоставили разрешение бить по территории РФ, где-то полтора месяца назад была уничтожена установка С-400. И почти на 2-3 недели прекратились обстрелы С-400/С-300», — отметил Литвин.

Он также прокомментировал удары врага по издательству «Vivat» и гражданским домам в Харькове.

«Таким образом, они хотят показать, что они не будут покидать те рубежи, которые они получили. Они будут терроризировать наше население, чтобы мы не перебрасывали свои силы в активные районы ведения боевых действий», — сказал Литвин.