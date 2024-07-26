На Харьковщине ВС РФ атакуют на гольф-карах. ISW — о том, что с «броней»

У ВС РФ существенно сократилось количество бронированной техники на Харьковщине. Но это не останавливает штурмы. Подробности рассказал военный ВСУ. А Институт изучения войны (ISW) описал общую картину технического состояния войск врага.

В бой на всем, что только найдут, идут россияне в районе Боровой на Харьковщине. О появлении на фронте гольф-каров и мотоциклов рассказал в эфире нацмарафона военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Виктор Петрович.

«В полосе ответственности нашей бригады довольно сложная ситуация, потому что продолжаются дальше штурмы, продолжается давление со стороны врага и достаточно сложно удерживать позиции. Давят примерно с одинаковой силой. Возможно, раньше было немного сильнее с точки зрения использования техники, сейчас больше – с использованием малых групп и пехоты. Произошло физическое уменьшение количества техники. Очень много было уничтожено техники, поэтому сейчас они используют какие-то гольф-кары, мотоциклы и все, что только можно, любые средства механизации, чтобы добраться немного ближе к нашим позициям», — рассказал Петрович.

Запасы техники у россиян и неспособность промышленности страны-агрессора компенсировать потери армии проанализировал в актуальной сводке Институт изучения войны. Аналитики прокомментировали масштабный механизированный штурм ВС РФ, который отбили защитники Украины в Донецкой области. В бою на Кураховском направлении Силы обороны повредили или уничтожили шесть российских танков, семь боевых бронированных машин и 12 мотоциклов. А наступали россияне с использованием 11 танков, 45 БТР и 12 мотоциклов. Такой механизированный штурм сейчас — большая редкость.

«Россия истощает свои ограниченные советские запасы, но непонятно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточное количество транспортных средств, чтобы выдержать высокий уровень потерь оборудования даже при дальнейшей экономической мобилизации», — прокомментировали в ISW.

Ссылаясь на данные украинских исследователей из «Frontelligence Insight», в Институте изучения войны сообщили: «внутренние российские документы показывают, что российские танки, поврежденные за последние шесть месяцев (приблизительно с января 2024 года), ждут запасные части, а повсеместная нехватка двигателей привела к растущему использованию более современных танков Т-80 для проведения ремонта». При этом в ISW считают, что у РФ пока достаточно бронетехники для того, чтобы периодически проводить ротные и большие механизированные штурмы по всей линии фронта.

«Постоянное желание российского военного командования нести большие потери бронетехники ради незначительных тактических достижений вместо того, чтобы сохранить бронетехнику для операций, преследующих важные в оперативном отношении цели, приведет к все большим затратам для российских сил, поскольку ограничения российских военных оснащений усугубятся в течение следующих лет», — прогнозируют аналитики.