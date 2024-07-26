На Харківщині ЗС РФ атакують на гольф-карах. ISW – про те, що з “бронею”

У ЗС РФ суттєво скоротилася кількість броньованої техніки на Харківщині. Але це не зупиняє штурмів. Подробиці розповів військовий ЗСУ. Інститут вивчення війни (ISW) описав загальну картину технічного стану військ ворога.

У бій на всьому, що тільки знайдуть, йдуть росіяни в районі Борової на Харківщині. Про появу на фронті гольф-карів та мотоциклів розповів у етері нацмарафону військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Віктор Петрович.

“У смузі відповідальності нашої бригади доволі складна ситуація, тому що продовжуються далі штурми, продовжується тиск із боку ворога та доволі складно наразі втримувати позиції. Тиснуть приблизно з однаковою силою. Можливо, раніше було трошки сильніше з огляду використання техніки. Зараз більше – з використанням малих груп і піхоти. Відбулося фізичне зменшення кількості техніки. Дуже багато було знищено техніки, тому зараз вони використовують якісь гольф-кари, мотоцикли та все, що тільки можна, будь-які засоби механізації, аби дістатися трошки ближче до наших позицій”, – розповів Петрович.

Запаси техніки в росіян та нездатність промисловості країни-агресора компенсувати втрати армії проаналізував у актуальному зведенні Інститут вивчення війни. Аналітики прокоментували масштабний механізований штурм ЗС РФ, який відбили захисники України на Донеччині. У бою на Курахівському напрямку Сили оборони пошкодили чи знищили шість російських танків, сім бойових броньованих машин та 12 мотоциклів. А наступали росіяни з використанням 11 танків, 45 БТР та 12 мотоциклів. Такий механізований штурм зараз – велика рідкість.

“Росія виснажує свої обмежені радянські запаси, але незрозуміло, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатню кількість транспортних засобів, щоб витримати високий рівень втрат обладнання навіть за подальшої економічної мобілізації”, – прокоментували в ISW.

Посилаючись на дані українських дослідників з “Frontelligence Insight”, в Інституті вивчення війни повідомили: “внутрішні російські документи показують, що російські танки, що були пошкоджені за останні шість місяців (приблизно з січня 2024 року), чекають на запасні частини, а повсюдна нестача двигунів призвела до зростаючого використання більш сучасних танків Т-80 для ремонту”. При цьому в ISW вважають, що РФ поки достатньо бронетехніки для того, аби періодично проводити ротні та великі механізовані штурми по всій лінії фронту.

“Постійне бажання російського військового командування зазнавати великих втрат бронетехніки заради незначних тактичних досягнень замість того, щоб зберегти бронетехніку для операцій, що мають важливу в оперативному відношенні ціль призведе до все більших витрат для російських сил, оскільки обмеження російських військових обладнань посиляться протягом наступних років” – прогнозують аналітики.