Семь атак врага и 11 «прилетов» КАБов — Генштаб о севере Харьковщины на 16:00

Семь вражеских штурмов отбили с начала суток вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанска на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Также на Харьковском направлении оккупанты сбросили 11 КАБов по районам населенных пунктов Тихое, Глубокое, Волчанск, Липцы и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник трижды штурмовал в районах Стельмаховки, Табаевки и Песчаного. Возле двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Оккупанты бомбардировали Купянск-Узловой и били неуправляемыми авиаракетами неподалеку Синьковки.