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Семь атак врага и 11 «прилетов» КАБов — Генштаб о севере Харьковщины на 16:00

Происшествия 17:21   26.07.2024
Елена Нагорная
Семь атак врага и 11 «прилетов» КАБов — Генштаб о севере Харьковщины на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Семь вражеских штурмов отбили с начала суток вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанска на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Также на Харьковском направлении оккупанты сбросили 11 КАБов по районам населенных пунктов Тихое, Глубокое, Волчанск, Липцы и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник трижды штурмовал в районах Стельмаховки, Табаевки и Песчаного. Возле двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Оккупанты бомбардировали Купянск-Узловой и били неуправляемыми авиаракетами неподалеку Синьковки.

Читайте также: Чем атакует враг на Харьковщине: Герой Украины Литвин о ситуации 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 17:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь вражеских штурмов отбили с начала суток вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанска на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".