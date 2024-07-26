Семь атак врага и 11 «прилетов» КАБов — Генштаб о севере Харьковщины на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Семь вражеских штурмов отбили с начала суток вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанска на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Также на Харьковском направлении оккупанты сбросили 11 КАБов по районам населенных пунктов Тихое, Глубокое, Волчанск, Липцы и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении противник трижды штурмовал в районах Стельмаховки, Табаевки и Песчаного. Возле двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Оккупанты бомбардировали Купянск-Узловой и били неуправляемыми авиаракетами неподалеку Синьковки.
Читайте также: Чем атакует враг на Харьковщине: Герой Украины Литвин о ситуации
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, Генштаб ВСУ, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Семь атак врага и 11 «прилетов» КАБов — Генштаб о севере Харьковщины на 16:00»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 17:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь вражеских штурмов отбили с начала суток вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанска на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".