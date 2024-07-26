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Як відключатимуть світло наступного тижня в Харкові та області (графік)

Суспільство 14:59   26.07.2024
Вікторія Яковенко
Як відключатимуть світло наступного тижня в Харкові та області (графік)

Оновлений графік відключень світла в Харкові та області на період з 27 липня по 2 серпня опублікували в АТ «Харківобленерго».

Як повідомили енергетики, 12 черг залишаються такими ж, як і раніше. Тривалість відключення електрики для кожної з них – щонайменше шість годин на добу.

Червоним кольором у графіку виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

Дізнатися до якої групи належить ваша вулиця можна за посиланням.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 14:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень світла в Харкові та області на період з 27 липня по 2 серпня опублікували в АТ «Харківобленерго».".