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Как будут отключать свет на следующей неделе в Харькове и области (график)

Общество 14:59   26.07.2024
Виктория Яковенко
Как будут отключать свет на следующей неделе в Харькове и области (график)

Обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 27 июля по 2 августа опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Как сообщили энергетики, 12 очередей остаются такими же, как и раньше. Продолжительность отключения электричества для каждой из них — не менее шести часов в сутки.

Красным цветом в графике выделены часы без света, желтым – часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет – при стабильной ситуации в энергосистеме.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Узнать, к какой группе принадлежит ваша улица, можно по ссылке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 14:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 27 июля по 2 августа опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".