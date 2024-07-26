Как будут отключать свет на следующей неделе в Харькове и области (график)

Обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 27 июля по 2 августа опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Как сообщили энергетики, 12 очередей остаются такими же, как и раньше. Продолжительность отключения электричества для каждой из них — не менее шести часов в сутки.

Красным цветом в графике выделены часы без света, желтым – часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет – при стабильной ситуации в энергосистеме.

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