Главные новости Харькова 26 июля: как прошла ночь

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07:10

Ночью отбой воздушной тревоги дали на 24 минуты

В Харьковской области продолжается практически сплошная «полоса тревог». Воздушная тревога в регионе была актуальна всю ночь, за исключением короткого промежутка — с 00:30 по 00:54, когда объявляли отбой. В течение ночи над территорией Украины кружили «шахеды»: группы беспилотников, по сообщениям Воздушных сил ВСУ, перемещались на юге и севере страны. В Харьковскую область беспилотники не залетали. Под утро ВС ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации.