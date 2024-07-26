Главные новости Харькова 26 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:10
Ночью отбой воздушной тревоги дали на 24 минуты
В Харьковской области продолжается практически сплошная «полоса тревог». Воздушная тревога в регионе была актуальна всю ночь, за исключением короткого промежутка — с 00:30 по 00:54, когда объявляли отбой. В течение ночи над территорией Украины кружили «шахеды»: группы беспилотников, по сообщениям Воздушных сил ВСУ, перемещались на юге и севере страны. В Харьковскую область беспилотники не залетали. Под утро ВС ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 07:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".