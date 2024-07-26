Убийство девушки на Харьковщине: вероятный преступник — в СИЗО, новые детали
35-летнему подозреваемому в умышленном убийстве 20-летней жительницы города Красноград Виктории Ахвердиевой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По версии следствия, рецидивист жестоко расправился с девушкой и закопал тело в лесополосе.
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали новые подробности этого резонансного дела.
«Между мужчиной и девушкой возникла ссора, в ходе которой злоумышленник, имея физическое преимущество, стал душить потерпевшую, пока она не перестала подавать признаки жизни. Убедившись, что девушка мертва, убийца, чтобы скрыть преступление, перенес тело в лесной массив вблизи своего места проживания, где и закопал его», — отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, Виктория Ахвердиева поехала в поселок Палатки Красноградского района к крестной, во дворе которой ее видели в последний раз. Это было вечером 13 июля. 15 июля об исчезновении Виктории сообщила в полицию ее сестра из Харькова. Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили 24 июля в лесополосе. Оно было завернуто в ковер и засыпано землей. Подозреваемого в убийстве задержали 25 июля. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что вероятный преступник — мужчина, с которым Виктория гуляла перед исчезновением. 14 лет назад на том же месте, где нашли тело девушки, он напал на жительницу Палаток — избил, лишив глаза, изнасиловал и бросил, подумав, что она умерла. Но жертва выжила, а преступник получил 11 лет. Мужчина вышел на свободу в 2021-м.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 15:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летнему подозреваемому в умышленном убийстве 20-летней жительницы города Красноград Виктории Ахвердиевой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.".