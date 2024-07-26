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Убивство дівчини на Харківщині: ймовірний злочинець – у СІЗО, нові деталі

Події 15:42   26.07.2024
Олена Нагорна
Убивство дівчини на Харківщині: ймовірний злочинець – у СІЗО, нові деталі

35-річному підозрюваному в умисному вбивстві 20-річної мешканки міста Красноград Вікторії Ахвердієвої обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За версією слідства, рецидивіст жорстоко розправився з дівчиною та закопав тіло у лісосмузі.

У пресслужбі обласної прокуратури розповіли нові подробиці цієї резонансної справи.

«Між чоловіком і дівчиною виникла сварка, у ході якої зловмисник, маючи фізичну перевагу, став душити потерпілу, поки вона не перестала подавати ознаки життя. Переконавшись, що дівчина мертва, вбивця, щоб приховати злочин, переніс тіло в лісовий масив поблизу свого місця мешкання, де і закопав його», — зазначили у відомстві.

Як повідомлялося раніше, Вікторія Ахвердієва поїхала до селища Палатки Красноградського району до хрещеної, на подвір’ї якої її бачили востаннє. Це було увечері 13 липня. 15 липня про зникнення Вікторії повідомила у поліцію її сестра з Харкова. Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті виявили 24 липня у лісосмузі. Воно було загорнуте в килим і засипане землею. Підозрюваного у вбивстві затримали 25 липня. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що ймовірний злочинець – чоловік, з яким Вікторія гуляла перед зникненням. 14 років тому на тому самому місці, де знайшли тіло дівчини, він напав на мешканку Палаток – побив, позбавивши ока, зґвалтував і покинув, подумавши, що вона померла. Але жертва вижила, а злочинець отримав 11 років. Чоловік вийшов на волю у 2021-му.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 15:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річному підозрюваному в умисному вбивстві 20-річної мешканки міста Красноград Вікторії Ахвердієвої обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".