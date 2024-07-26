«Искандеры», КАБы и FPV-дроны – Задоренко об обстрелах Дергачевщины за неделю

Враг активно в течение недели обстреливал Дергачевскую громаду в Харьковской области, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.

«Если мы говорим о громаде, в целом враг за эту неделю применял и ракеты «Искандер», и КАБы. А если мы говорим о приграничных населенных пунктах, граничащих с территории России, то применяет туда удары из артиллерии, танков, минометов. Также применяют FPV-дроны, которые попадают и по гражданским машинам, по домам местных жителей. Тип оружия зависит от дальности, от государственной границы», – сказал Задоренко.

ВС РФ за последние две недели разрушила дом культуры в Казачьей Лопане, детский сад, школу в Проходах, школу в Токаревке и детское учреждение в городе Дергачи. В громаде есть населенные пункты, которые враг разрушил почти на 100%, отметил Задоренко.

По его данным, сейчас в громаде проживают около 20 тысяч человек, из них 989 – дети.

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