«Искандеры», КАБы и FPV-дроны – Задоренко об обстрелах Дергачевщины за неделю
Враг активно в течение недели обстреливал Дергачевскую громаду в Харьковской области, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.
«Если мы говорим о громаде, в целом враг за эту неделю применял и ракеты «Искандер», и КАБы. А если мы говорим о приграничных населенных пунктах, граничащих с территории России, то применяет туда удары из артиллерии, танков, минометов. Также применяют FPV-дроны, которые попадают и по гражданским машинам, по домам местных жителей. Тип оружия зависит от дальности, от государственной границы», – сказал Задоренко.
ВС РФ за последние две недели разрушила дом культуры в Казачьей Лопане, детский сад, школу в Проходах, школу в Токаревке и детское учреждение в городе Дергачи. В громаде есть населенные пункты, которые враг разрушил почти на 100%, отметил Задоренко.
По его данным, сейчас в громаде проживают около 20 тысяч человек, из них 989 – дети.
Читайте также: Синегубов сообщил о восьми пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, КАБ, область, обстрел, Харьковская;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Искандеры», КАБы и FPV-дроны – Задоренко об обстрелах Дергачевщины за неделю»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг активно в течение недели обстреливал Дергачевскую громаду в Харьковской области, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.".