Live
  • Пт 26.07.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.68

«Искандеры», КАБы и FPV-дроны – Задоренко об обстрелах Дергачевщины за неделю

Общество 12:24   26.07.2024
Виктория Яковенко
«Искандеры», КАБы и FPV-дроны – Задоренко об обстрелах Дергачевщины за неделю скриншот

Враг активно в течение недели обстреливал Дергачевскую громаду в Харьковской области, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.

«Если мы говорим о громаде, в целом враг за эту неделю применял и ракеты «Искандер», и КАБы. А если мы говорим о приграничных населенных пунктах, граничащих с территории России, то применяет туда удары из артиллерии, танков, минометов. Также применяют FPV-дроны, которые попадают и по гражданским машинам, по домам местных жителей. Тип оружия зависит от дальности, от государственной границы», – сказал Задоренко.

ВС РФ за последние две недели разрушила дом культуры в Казачьей Лопане, детский сад, школу в Проходах, школу в Токаревке и детское учреждение в городе Дергачи. В громаде есть населенные пункты, которые враг разрушил почти на 100%, отметил Задоренко.

По его данным, сейчас в громаде проживают около 20 тысяч человек, из них 989 – дети.

Читайте также: Синегубов сообщил о восьми пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Плебейство и трусость» — переименования в Харькове вызвали шквал критики
«Плебейство и трусость» — переименования в Харькове вызвали шквал критики
26.07.2024, 10:53
В Харькове прошла сессия облсовета: от чего отказались депутаты и что приняли
В Харькове прошла сессия облсовета: от чего отказались депутаты и что приняли
24.07.2024, 15:57
Мини-пруд и альпийская горка: двор в Харькове украсила жительница дома (фото)
Мини-пруд и альпийская горка: двор в Харькове украсила жительница дома (фото)
26.07.2024, 12:49
На Харьковщине ВС РФ атакуют на гольф-карах. ISW — о том, что с «броней»
На Харьковщине ВС РФ атакуют на гольф-карах. ISW — о том, что с «броней»
26.07.2024, 09:24
На Харьковщине погибшие и раненые, россияне обстреляли область утром
На Харьковщине погибшие и раненые, россияне обстреляли область утром
26.07.2024, 09:40
Чем атакует враг на Харьковщине: Герой Украины Литвин о ситуации
Чем атакует враг на Харьковщине: Герой Украины Литвин о ситуации
26.07.2024, 13:39

Новости по теме:

11:36
Взрывы ночью: по Дергачам ударили два «искандера» — полиция
08:18
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело ночью
22:52
Обстрел Слатино под Харьковом: поврежден десяток домов, горит ферма
22:00
Оккупанты нанесли массированный удар по Слатино под Харьковом — Задоренко
16:41
Авиация РФ нанесла удар по Дергачам под Харьковом: информация Задоренко

Вы читали новость: ««Искандеры», КАБы и FPV-дроны – Задоренко об обстрелах Дергачевщины за неделю»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 12:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг активно в течение недели обстреливал Дергачевскую громаду в Харьковской области, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.".