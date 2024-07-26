Синегубов сообщил о восьми пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 26 июля проинформировал о последствиях действий террористов из РФ.

Утром и в течение дня 25 июля россияне активно обстреливали Купянский район, вечером — взялись за Чугуевский.

«18:24, Чугуевский р-н, Старосалтовская громада, с. Кирилловка. В результате обстрела горела крыша сельского клуба. Пострадала женщина 48 лет. 18:05 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Волоховское. В результате обстрела горел частный дом. Пострадал 43-летний мужчина», — сообщил о последствиях вечерних ударов по Чугуевщине Синегубов.

В Купянском районе в 17:25 от обстрела пострадали три человека: женщина 69 лет и двое мужчин (71 и 72 года). Снаряд ударил в землю между двумя многоэтажками. В Куриловке от обстрела из РСЗО пострадала 80-летняя женщина.

Также пострадавшие были в Харьковском районе — в Русской Лозовой. КАБ повредил пять частных домов, пострадали мужчина 44 лет и 69-летняя женщина.

Кроме того, в результате обстрелов в селе Волоховское горел частный дом, в Куриловке пылало трехэтажное частное здание, в Глушковке — трава за пределами населенного пункта.