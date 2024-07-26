Тревога длиной в 50 часов: в Харькове установили новый антирекорд

Двое суток, два часа и 31 минуту беспрерывно должны были находиться в укрытиях жители Харькова и области. Столько длилась рекордная воздушная тревога, которую прервали нынешней ночью — всего на 24 минуты.

Тревогу в Харькове и области объявили в 18:31 23 июля, два последующих дня в городе и регионе не давали отбоев. Отбой раздался в 21:02 25 июля, однако в 21:13 тревогу возобновили. По данным карты воздушных тревог Украины alerts.in.ua, предыдущая тревога побила очередной рекорд, она длилась 50 часов и 31 минуту.

Еще сутки назад, когда от харьковчан требовали находиться в укрытиях беспрерывно более 30 часов, мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона комментировал: люди в таких условиях просто привыкают и игнорируют опасность. Также работают в тревогу кафе, магазины и многие другие объекты. Сейчас в городе внедряют систему дифференциации тревог, она должна заработать осенью. Тогда, по обещаниям мэра, сирена в Харькове будет предупреждать о реальной опасности городу, а не всех тревогах, касающихся пограничья, прифронтовых территорий и различных населенных пунктов области.