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Тревога длиной в 50 часов: в Харькове установили новый антирекорд

Общество 07:57   26.07.2024
Оксана Горун
Тревога длиной в 50 часов: в Харькове установили новый антирекорд Фото: Харьковский горсовет

Двое суток, два часа и 31 минуту беспрерывно должны были находиться в укрытиях жители Харькова и области. Столько длилась рекордная воздушная тревога, которую прервали нынешней ночью — всего на 24 минуты.

Тревогу в Харькове и области объявили в 18:31 23 июля, два последующих дня в городе и регионе не давали отбоев. Отбой раздался в 21:02 25 июля, однако в 21:13 тревогу возобновили. По данным карты воздушных тревог Украины alerts.in.ua, предыдущая тревога побила очередной рекорд, она длилась 50 часов и 31 минуту.

Иллюстрация: alerts.in.ua

Еще сутки назад, когда от харьковчан требовали находиться в укрытиях беспрерывно более 30 часов, мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона комментировал: люди в таких условиях просто привыкают и игнорируют опасность. Также работают в тревогу кафе, магазины и многие другие объекты. Сейчас в городе внедряют систему дифференциации тревог, она должна заработать осенью. Тогда, по обещаниям мэра, сирена в Харькове будет предупреждать о реальной опасности городу, а не всех тревогах, касающихся пограничья, прифронтовых территорий и различных населенных пунктов области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 07:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое суток, два часа и 31 минуту беспрерывно должны были находиться в укрытиях жители Харькова и области. Столько длилась рекордная воздушная тревога, которую прервали нынешней ночью — всего на 24 минуты".