Тривога тривалістю в 50 годин: у Харкові встановили новий антирекорд

Дві доби, дві години та 31 хвилину безперервно мали перебувати в укриттях мешканці Харкова та області. Стільки тривала рекордна повітряна тривога, яку перервали цієї ночі – лише на 24 хвилини.

Тривогу в Харкові та області оголосили о 18:31 23 липня, два наступні дні в місті та регіоні не давали відбоїв. Відбій пролунав о 21:02 25 липня, проте о 21:13 тривогу поновили. За даними карти повітряних тривог України alerts.in.ua, попередня тривога побила черговий рекорд, вона тривала 50 годин та 31 хвилину.

Ще добу тому, коли від харків’ян вимагали перебувати в укриттях безперервно понад 30 годин, мер міста Ігор Терехов у етері нацмарафону коментував: люди за таких умов просто звикають та ігнорують небезпеку. Також працюють у тривогу кафе, магазини та багато інших об’єктів. Зараз у місті впроваджують систему диференціації тривог, вона має запрацювати восени. Тоді, за обіцянками мера, сирена в Харкові попереджатиме про реальну небезпеку місту, а не всі тривоги щодо прикордоння, прифронтових територій та різних населених пунктів області.