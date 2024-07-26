Тривога тривалістю в 50 годин: у Харкові встановили новий антирекорд
Дві доби, дві години та 31 хвилину безперервно мали перебувати в укриттях мешканці Харкова та області. Стільки тривала рекордна повітряна тривога, яку перервали цієї ночі – лише на 24 хвилини.
Тривогу в Харкові та області оголосили о 18:31 23 липня, два наступні дні в місті та регіоні не давали відбоїв. Відбій пролунав о 21:02 25 липня, проте о 21:13 тривогу поновили. За даними карти повітряних тривог України alerts.in.ua, попередня тривога побила черговий рекорд, вона тривала 50 годин та 31 хвилину.
Ще добу тому, коли від харків’ян вимагали перебувати в укриттях безперервно понад 30 годин, мер міста Ігор Терехов у етері нацмарафону коментував: люди за таких умов просто звикають та ігнорують небезпеку. Також працюють у тривогу кафе, магазини та багато інших об’єктів. Зараз у місті впроваджують систему диференціації тривог, вона має запрацювати восени. Тоді, за обіцянками мера, сирена в Харкові попереджатиме про реальну небезпеку місту, а не всі тривоги щодо прикордоння, прифронтових територій та різних населених пунктів області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, рекорд, тревога;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 07:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві доби, дві години та 31 хвилину безперервно мали перебувати в укриттях мешканці Харкова та області. Стільки тривала рекордна повітряна тривога, яку перервали цієї ночі – лише на 24 хвилини".