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Синєгубов повідомив про вісім постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині

Події 08:50   26.07.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про вісім постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 26 липня поінформував про наслідки дій терористів із РФ.

Вранці та протягом дня 25 липня росіяни активно обстрілювали Куп’янський район, увечері – взялися за Чугуївський.

18:24, Чугуївський р-н, Старосалтівська громада, с. Кирилівка. Внаслідок обстрілу горів дах сільського клубу. Постраждала жінка 48 років. 18:05 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Волохівське. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждала 43-річний чоловік“, – повідомив про наслідки вечірніх ударів по Чугуївщині Синєгубов.

У Куп’янському районі о 17:25 від обстрілу постраждали троє людей: жінка 69 років та двоє чоловіків (71 та 72 роки). Снаряд ударив у землю між двома багатоповерхівками. У Курилівці від обстрілу з РСЗВ постраждала 80-річна жінка.

Також постраждалі були в Харківському районі – у Руській Лозовій. КАБ пошкодив п’ять приватних будинків, постраждали чоловік 44 років і 69-річна жінка.

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Крім того, внаслідок обстрілів у селі Волохівське горів приватний будинок, у Курилівці палала триповерхова приватна будівля, у Глушківці – трава за межами населеного пункту.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 08:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 26 липня поінформував про наслідки дій терористів із РФ".