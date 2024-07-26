Синєгубов повідомив про вісім постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 26 липня поінформував про наслідки дій терористів із РФ.

Вранці та протягом дня 25 липня росіяни активно обстрілювали Куп’янський район, увечері – взялися за Чугуївський.

“18:24, Чугуївський р-н, Старосалтівська громада, с. Кирилівка. Внаслідок обстрілу горів дах сільського клубу. Постраждала жінка 48 років. 18:05 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Волохівське. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждала 43-річний чоловік“, – повідомив про наслідки вечірніх ударів по Чугуївщині Синєгубов.

У Куп’янському районі о 17:25 від обстрілу постраждали троє людей: жінка 69 років та двоє чоловіків (71 та 72 роки). Снаряд ударив у землю між двома багатоповерхівками. У Курилівці від обстрілу з РСЗВ постраждала 80-річна жінка.

Також постраждалі були в Харківському районі – у Руській Лозовій. КАБ пошкодив п’ять приватних будинків, постраждали чоловік 44 років і 69-річна жінка.

Крім того, внаслідок обстрілів у селі Волохівське горів приватний будинок, у Курилівці палала триповерхова приватна будівля, у Глушківці – трава за межами населеного пункту.