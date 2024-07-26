Live
  • Пт 26.07.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.68

«Іскандери», КАБи і FPV-дрони – Задоренко про обстріли Дергачівщини за тиждень

Суспільство 12:24   26.07.2024
Вікторія Яковенко
«Іскандери», КАБи і FPV-дрони – Задоренко про обстріли Дергачівщини за тиждень скриншот

Ворог активно впродовж тижня обстрілював Дергачівську громаду на Харківщині, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко.

«Якщо ми говоримо про громаду, в цілому ворог за цей тиждень застосовував і ракети «Іскандер», і КАБи. А якщо ми говоримо про прикордонні населені пункти, які межують з території Росії, то застосовує туди удари з артилерії, танків, мінометів. Також застосовують FPV-дрони, які влучають і по цивільних машинах, по будинках місцевих мешканців. Тип зброї залежить від дальності, від державного кордону», – сказав Задоренко.

ЗС РФ за останні два тижні зруйнувала будинок культури в Козачій Лопані, дитячий садочок, школу в Проходах, школу в Токарівці та дитячий заклад в місті Дергачі. У громаді є населені пункти, які ворог зруйнував майже на 100%, зазначив Задоренко.

За його даними, наразі в громаді мешкають близько 20 тисяч людей, з них 989 – діти.

Читайте також: Синєгубов повідомив про вісім постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Чим наразі атакує ворог на Харківщині: Герой України Литвин про ситуацію
Чим наразі атакує ворог на Харківщині: Герой України Литвин про ситуацію
26.07.2024, 13:39
У Харкові спіймали колаборанта, який відрізав жителям Куп’янська українське ТБ
У Харкові спіймали колаборанта, який відрізав жителям Куп’янська українське ТБ
26.07.2024, 13:22
Мініставок і альпійська гірка: двір у Харкові прикрасила жителька (фото)
Мініставок і альпійська гірка: двір у Харкові прикрасила жителька (фото)
26.07.2024, 12:49
“Плебийство і боягузтво” – перейменування в Харкові викликали шквал критики
“Плебийство і боягузтво” – перейменування в Харкові викликали шквал критики
26.07.2024, 10:53
«Іскандери», КАБи і FPV-дрони – Задоренко про обстріли Дергачівщини за тиждень
«Іскандери», КАБи і FPV-дрони – Задоренко про обстріли Дергачівщини за тиждень
26.07.2024, 12:24
Ввечері у Харкові побили чоловіка та вкрали телефон
Ввечері у Харкові побили чоловіка та вкрали телефон
26.07.2024, 11:39

Новини за темою:

11:36
Вибухи вночі: по Дергачах ударили два “іскандери” – поліція
08:18
Вибух чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло вночі
22:52
Обстріл Слатиного під Харковом: пошкоджено десяток будинків, горить ферма
22:00
Окупанти завдали масованого удару по Слатиному під Харковом – Задоренко
16:41
Авіація РФ завдала удару по Дергачах під Харковом: інформація Задоренка

Ви читали новину: ««Іскандери», КАБи і FPV-дрони – Задоренко про обстріли Дергачівщини за тиждень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 12:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог активно впродовж тижня обстрілював Дергачівську громаду на Харківщині, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко.".