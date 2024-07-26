«Іскандери», КАБи і FPV-дрони – Задоренко про обстріли Дергачівщини за тиждень
Ворог активно впродовж тижня обстрілював Дергачівську громаду на Харківщині, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко.
«Якщо ми говоримо про громаду, в цілому ворог за цей тиждень застосовував і ракети «Іскандер», і КАБи. А якщо ми говоримо про прикордонні населені пункти, які межують з території Росії, то застосовує туди удари з артилерії, танків, мінометів. Також застосовують FPV-дрони, які влучають і по цивільних машинах, по будинках місцевих мешканців. Тип зброї залежить від дальності, від державного кордону», – сказав Задоренко.
ЗС РФ за останні два тижні зруйнувала будинок культури в Козачій Лопані, дитячий садочок, школу в Проходах, школу в Токарівці та дитячий заклад в місті Дергачі. У громаді є населені пункти, які ворог зруйнував майже на 100%, зазначив Задоренко.
За його даними, наразі в громаді мешкають близько 20 тисяч людей, з них 989 – діти.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Дергачі, задоренко, КАБ, область, обстріл, Харківська;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 12:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог активно впродовж тижня обстрілював Дергачівську громаду на Харківщині, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко.".