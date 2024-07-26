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На Харьковщине погибшие и раненые, россияне обстреляли область утром

Происшествия 09:40   26.07.2024
Оксана Горун
На Харьковщине погибшие и раненые, россияне обстреляли область утром

Харьковская областная прокуратура и ГУ Нацполиции сообщили об очередных жертвах российских террористов на Харьковщине.

«Вчера оккупанты обстреляли с. Волоховское Чугуевского района: погиб 58-летний мужчина», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, в этом же селе еще один человек получил ранения.

Также Тимошко сообщил о погибшем в селе Подолы 25 июля. Били из артиллерии, повреждены жилые дома.

последствия обстрелов 25 июля 2024

Уже 26 июля утром армия РФ ударила по Купянску-Узловому. «Прилеты» были около 05:35.

«Ранения получили двое мужчин 60 и 54 лет. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, враг ударил по населенному пункту двумя КАБ-250», — сообщили прокуроры.

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Также в селе Пристин ФАБ-250 повредили восемь жилых домов, получили ранения трое гражданских.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о восьми раненных в области за сутки, в том числе — в селах Кирилловка, Куриловка, Волоховское и Русской Лозовой.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 09:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура и ГУ Нацполиции сообщили об очередных жертвах российских террористов на Харьковщине".