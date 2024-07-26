На Харківщині загиблі та поранені, росіяни обстріляли область вранці
Харківська обласна прокуратура та ГУ Нацполіції повідомили про чергових жертв російських терористів на Харківщині.
“Вчора окупанти обстріляли с. Волохівка Чугуївського району: загинув 58-річний чоловік”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, в цьому ж селі ще одна людина отримала поранення.
Також Тимошко повідомив про загиблого у селі Подоли 25 липня. Били з артилерії, пошкоджені житлові будинки.
Вже 26 липня вранці армія РФ вдарила по Куп’янську-Вузловому. “Прильоти” були близько 05.35.
“Поранення отримали двоє чоловіків 60 та 54 років. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома КАБ-250”, – повідомили прокурори.
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Також у селі Пристін ФАБ-250 пошкодили вісім житлових будинків, отримали поранення троє цивільних.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про вісьмох поранених в області за добу, у тому числі – в селах Кирилівка, Курилівка, Волохівське та Руській Лозовій.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, обстріли, поліція, поранені, прокуратура, тимошко;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура та ГУ Нацполіції повідомили про чергових жертв російських терористів на Харківщині".