Live
  • Пт 26.07.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.68

На Харківщині загиблі та поранені, росіяни обстріляли область вранці

Події 09:40   26.07.2024
Оксана Горун
На Харківщині загиблі та поранені, росіяни обстріляли область вранці

Харківська обласна прокуратура та ГУ Нацполіції повідомили про чергових жертв російських терористів на Харківщині.

“Вчора окупанти обстріляли с. Волохівка Чугуївського району: загинув 58-річний чоловік”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, в цьому ж селі ще одна людина отримала поранення.

Також Тимошко повідомив про загиблого у селі Подоли 25 липня. Били з артилерії, пошкоджені житлові будинки.

наслідки обстрілів 25 липня 2024

Вже 26 липня вранці армія РФ вдарила по Куп’янську-Вузловому. “Прильоти” були близько 05.35.

“Поранення отримали двоє чоловіків 60 та 54 років. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома КАБ-250”, – повідомили прокурори.

наслідки обстрілів 25 липня 2024 3

Читайте також: Тривога тривалістю в 50 годині: у Харкові встановили новий антирекорд

Також у селі Пристін ФАБ-250 пошкодили вісім житлових будинків, отримали поранення троє цивільних.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про вісьмох поранених в області за добу, у тому числі – в селах Кирилівка, Курилівка, Волохівське та Руській Лозовій.

Автор: Оксана Горун
Популярно
13-річна на Харківщині після сварки втекла до іншого міста
13-річна на Харківщині після сварки втекла до іншого міста
26.07.2024, 10:20
Противник активізував штурмові дії в Глибокому – ОТУВ “Харків”
Противник активізував штурмові дії в Глибокому – ОТУВ “Харків”
26.07.2024, 10:08
На Харківщині ЗС РФ атакують на гольф-карах. ISW – про те, що з “бронею”
На Харківщині ЗС РФ атакують на гольф-карах. ISW – про те, що з “бронею”
26.07.2024, 09:24
На Харківщині загиблі та поранені, росіяни обстріляли область вранці
На Харківщині загиблі та поранені, росіяни обстріляли область вранці
26.07.2024, 09:40
Головні новини Харкова 26 липня: рекордна тривога, наслідки обстрілів
Головні новини Харкова 26 липня: рекордна тривога, наслідки обстрілів
26.07.2024, 09:48
Синєгубов повідомив про вісім постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині
Синєгубов повідомив про вісім постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині
26.07.2024, 08:50

Новини за темою:

08:59
Троє загиблих і 19 постраждалих від обстрілів Харківщини за добу – Синєгубов
18:56
У Лозовій троє загиблих, у Холодногірському районі Харкова – дев’ять поранених
21:38
Троє загиблих, вісім поранених внаслідок удару КАБ по селу на Харківщині
08:34
Вранці по Харківщині вдарив КАБ: четверо постраждалих – Синєгубов
08:54
За добу на Харківщині двоє загиблих, ударили 28 КАБів – Синєгубов

Ви читали новину: «На Харківщині загиблі та поранені, росіяни обстріляли область вранці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура та ГУ Нацполіції повідомили про чергових жертв російських терористів на Харківщині".