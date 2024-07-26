Сегодня 26 июля: какой праздник и день в истории

26 июля 1708 года казнили Василия Кочубея – ближайшего друга гетмана Мазепы, который «сдал» его Петру I. В 1865-м в Великобритании раскрылась одна из самых известных интриг: выяснилось, что высокопоставленный военный врач с генеральским званием более полувека скрывал, что он — женщина. В 1887-м опубликовали первый учебник международного языка эсперанто. В 1945-м в Великобритании объявили результаты выборов, Черчилль и консерваторы проиграли. В 1971-м стартовала четвертая экспедиция человечества на Луну.

Праздники и памятные даты 26 июля

26 июля в Украине отмечают неофициальный профессиональный праздник – День парашютиста.

26 июля в мире — Международный день дяди и тети, День «В один голос» (всем народам Земли предлагают одновременно (в шесть часов по всемирному времени) читать Универсальную конвенцию мира, призывающую к единству людей разных национальностей, этносов, религий и так далее), Международный день осведомленности о болезни Гоше, День холистической терапии.

Также отмечают: День эсперанто, День системного администратора, День «Все или ничего» (День крайностей), Всемирный день тофу.

26 июля в истории

26 июля 1708 года вблизи Белой Церкви в присутствии гетмана Ивана Мазепы и нескольких тысяч казаков казнили за предательство полковников Ивана Кочубея и Ивана Искру. Трагичности этой истории придавал тот факт, что Василий Кочубей был давним другом и кумом Мазепы. Подробнее.

26 июля 1865 года раскрылась одна из известнейших интриг в Великобритании. Выяснилось, что высокопоставленный военный врач с генеральским званием Джеймс Бэрри более полувека скрывал, что он – женщина.

Пол Бэрри установили посмертно, хотя при жизни он отчаянно давал указания, чтобы осмотр его тела не проводили. Позже многие исследователи по каплям воспроизвели факты биографии этой нетривиальной личности.

Маргарет Энн Балкли, ставшая впоследствии Джеймсом Бэрри, была родом из Ирландии и «изменила пол» при поддержке и активном участии собственной матери – Мэри Энн. Из-за расставания с мужем и отказа в помощи от старшего брата мать Маргарет решила, что выгодно выдать дочь замуж ей не светит, поэтому надо, чтобы та могла сама зарабатывать себе на жизнь. Девушка была способной, и ее решили отдать на обучение сугубо мужской профессии – в медицинскую школу. Реализации замысла способствовала смерть дяди Маргарет (старшего брата ее матери, известного ирландского художника) Джеймса Бэрри. Во-первых, семья получила наследство, позволившее финансировать обучение. Во-вторых, девушку стали выдавать за племянника и тезку художника — также Джеймса Бэрри, спутав таким образом все известные факты биографий этой семьи.

Итак, 30 ноября 1809 года ирландская семья – мать и дочь Мэри и Маргарет Балкли – села на борт судна «Leith Smack», которое шло в шотландский Эдинбург. На соседнем острове с судна уже сошли Мэри Энн Балкли и Джеймс Бэрри. Этот «парень» успешно поступил в медицинскую школу в Эдинбурге и последующие 56 лет держал в тайне свой настоящий пол. В начале учебы Маргарет едва не разоблачили – из-за не ломавшегося голоса и нежных черт лица. Однако женщину в ней так и не заподозрили (это было чем-то невероятным по тем временам), а попытались не допустить «мальчика» к экзаменам из-за очевидной молодости. Однако ей удалось добиться своего и в 1812-м получить квалификацию доктора медицины. В 1813-м «доктор Джеймс Бэрри» успешно сдал экзамен Королевского колледжа хирургов Англии, а впоследствии присоединился к армии своей страны.

Он был хирургом, сделавшим успешную карьеру. Среди известных достижений Бэрри – первое успешное кесарево сечение, проведенное в Африке, после которого выжили и мать, и ребенок. Уже в 1822 году в Южной Африке доктор стал колониальным медицинским инспектором, значительно улучшив санитарные условия и системы водоснабжения в британских колониях, а также — условия содержания заключенных и психбольных. В 1851-м на Корфу он получил должность заместителя генерального инспектора больниц (что эквивалентно званию подполковника) А в 1857-м в Канаде стал генеральным инспектором больниц (это должность бригадного генерала).

В течение жизни Бэрри воздерживался от личных отношений (по крайней мере, таких, которые вышли бы в публичную плоскость) и не употреблял алкоголь. Также доктор никогда не допускал никого в комнату, когда переодевался, и инструктировал своего доверенного слугу Джона и коллег на случай своей смерти «принять строгие меры, чтобы предотвратить любой осмотр его личности».

Уйдя в отставку с военной службы в 1859 году, хирург прожил еще шесть лет и умер от дизентерии 25 июля 1865 года. А уже на следующий день сотрудница, которая должна была подготовить тело Бэрри к похоронам, раскрыла его пол общественности. При том, что коллега Бэрри майор Маккиннон оформил свидетельство о смерти мужчины. Есть версия, что причиной, по которой женщина раскрыла тайну Бэрри, стало банальное желание заработать на сенсации. Маккиннон, очевидно, знал, что Бэрри – женщина, и согласился скрыть это. Но отказался заплатить сотруднице за молчание. Так что она и не смолчала.

26 июля 1887 года считается днем ​​рождения международного языка эсперанто. В этот день в Варшаве вышел учебник авторства Людвика Лазаря Заменгофа «Международный язык». Подробнее.

26 июля 1931 года родился украинский диссидент, Герой Украины Иван Дзюба. Подробнее.

26 июля 1945 года в Великобритании объявили результаты выборов. Консерваторы, находившиеся у власти со времени последних всеобщих выборов 1935 года, «с треском» проиграли лейбористам. Результатом этого стала отставка одной из ключевых фигур мировой политики времен Второй мировой – Уинстона Черчилля. Подробнее.

26 июля 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Насер заявил о национализации Суэцкого канала. Подробнее.

26 июля 1971 года стартовала четвертая миссия на Луну. Американский экипаж корабля «Аполлон-15» успешно достиг Луны, где высадился 30 июля. Подробнее.

Церковный праздник 26 июля

26 июля чтят память священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа — иереев Никомедийских. Они были среди немногих, кто остался жив после сожжения в Никомедийской церкви 20 тысяч христиан в 303 году. Массовое убийство устроили по приказу императора Максимиана. Ермолай, Ермип и Ермократ скрывались в отдаленных местах и продолжали проповедовать язычникам христианскую веру. Мимо дома, в котором скрывался Ермолай, часто проходил юноша-язычник Пантелеймон. Однажды святой Ермолай вышел навстречу юноше и попросил его войти к нему. В беседе святой Ермолай объяснил юноше суетность поклонения языческим божествам. С этого дня Пантелеймон начал ежедневно заходить к святому Ермолаю и принял от него крещение. Когда проходил суд над святым великомучеником Пантелеймоном, схватили и Ермолая, Ермипа и Ермократа. Всем троим предложили отречься от Христа и принести жертву идолам. Но они отказались. Во время суда началось сильное землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Об этом сообщили императору. Максимиан приказал истязать мучеников и вынес им смертный приговор. Их обезглавили около 305 года.

Народные приметы

Если в небе в этот день будет идти дождь, то погода резко изменится.

Если погода 26 июля сухая, то осень будет погожей и теплой.

Если рыбы плавают большим косяком, то будет хорошая погода.

Что нельзя делать 26 июля

Женщинам нельзя тяжело работать и заниматься рукоделием.

Нельзя отказывать в помощи.