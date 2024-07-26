Сьогодні 26 липня: яке свято та день в історії

26 липня 1708 року стратили Василя Кочубея – найближчого друга гетьмана Мазепи, який “здав” його Петру I. У 1865-му у Великій Британії розкрилася одна з найвідоміших інтриг: з’ясувалося, що високопоставлений військовий лікар з генеральським званням більш як пів століття приховував, що він – жінка. У 1887-му опублікували перший підручник міжнародної мови есперанто. У 1945-му у Великій Британії оголосили результати виборів, Черчилль та консерватори програли. У 1971-му стартувала четверта експедиція людства на Місяць.

Свята та пам’ятні дати 26 липня

26 липня в Україні відзначають неофіційне професійне свято – День парашутиста.

26 липня у світі – Міжнародний день дядька та тітки, День “В один голос” (усім народам Землі пропонують одночасно (о шостій годині за всесвітнім часом) читати Універсальну конвенцію миру, що закликає до єдності людей різних національностей, етносів, релігій тощо), Міжнародний день обізнаності з хворобою Гоше, День холістичної терапії.

Також відзначають: День есперанто, День системного адміністратора, День “Усе чи нічого” (День крайнощів), Всесвітній день тофу.

26 липня в історії

26 липня 1708 року поблизу Білої Церкви у присутності гетьмана Івана Мазепи та кількох тисяч козаків стратили за зраду полковників Івана Кочубея та Івана Іскру. Трагічності цій історії надавав той факт, що Василь Кочубей був давнім другом та кумом Мазепи. Детальніше.

26 липня 1865 року розкрилася одна з найвідоміших інтриг у Великій Британії. З’ясувалося, що високопоставлений військовий лікар з генеральським званням Джеймс Беррі понад пів століття приховував, що він – жінка.

Стать Беррі встановили посмертно, хоча за життя він відчайдушно давав вказівки, щоб огляд його тіла не проводили. Пізніше багато дослідників по краплях відтворили факти біографії цієї нетривіальної особистості.

Маргарет Енн Балклі, що згодом стала Джеймсом Беррі, була родом з Ірландії та “змінила стать” за підтримки й активної участі власної матері – Мері Енн. Через розставання з чоловіком і відмову в допомозі від старшого брата мати Маргарет вирішила, що вигідно видати доньку заміж їй не світить, тож треба, щоб та могла сама заробляти собі на життя. Дівчина була кмітлива, і її вирішили віддати на навчання суто чоловічій професії – до медичної школи. Реалізації задуму сприяла смерть дядька Маргарет (старшого брата її матері, відомого ірландського художника) Джеймса Беррі. По-перше, сім’я отримала спадок, який дозволив фінансувати навчання. По-друге, дівчину почали видавати за племінника та тезку художника – також Джеймса Беррі, сплутавши таким чином усі відомі факти біографій членів цієї родини.

Отже, 30 листопада 1809 року ірландська родина – мати й дочка Мері та Маргарет Балклі – сіла на борт судна “Leith Smack”, яке прямувало до шотландського Единбурга. На сусідньому острові з судна вже зійшли Мері Енн Балклі та Джеймс Беррі. Цей “хлопець” успішно вступив до медичної школи в Единбурзі та наступні 56 років тримав у таємниці свою справжню стать. На початку навчання Маргарет ледь не викрили – через голос, що не ламався, і ніжні риси обличчя. Однак жінку в ній так і не запідозрили (це було чимось неймовірним на той час), а спробували не допустити “хлопчика” до іспитів через очевидну молодість. Однак їй вдалося домогтися свого й у 1812-му здобути кваліфікацію доктора медицини. У 1813-му “доктор Джеймс Беррі” успішно склав іспит Королівського коледжу хірургів Англії, а згодом приєднався до армії своєї країни.

Він був хірургом, який зробив успішну кар’єру. Серед відомих досягнень Беррі – перший успішний кесарів розтин, що був проведений в Африці, після якого вижили й мати, і дитина. Уже у 1822 році в Південній Африці лікар став колоніальним медичним інспектором, значно покращивши санітарні умови та системи водопостачання у британських колоніях, а також – умови утримання ув’язнених та психічних хворих. У 1851-му на Корфу він отримав посаду заступника генерального інспектора лікарень (що еквівалентно званню підполковника). А у 1857-му в Канаді став генеральним інспектором лікарень (це посада бригадного генерала).

Протягом життя Беррі утримувався від особистих відносин (принаймні таких, які вийшли б у публічну площину) та не вживав алкоголю. Також лікар ніколи не допускав нікого в кімнату, коли перевдягався, та інструктував свого довіреного слугу Джона й колег на випадок своєї смерті “вжити суворих заходів, щоб запобігти будь-якому огляду його особистості”.

Вийшовши у відставку з військової служби у 1859 році, хірург прожив ще шість років і помер від дизентерії 25 липня 1865 року. А вже наступного дня співробітниця, яка мала підготувати тіло Беррі до похорону, розкрила його стать громадськості. При тому, що колега Беррі майор Маккіннон оформив свідоцтво про смерть чоловіка. Є версія, що причиною, через яку жінка розкрила таємницю Беррі, стало банальне бажання заробити на сенсації. Маккіннон, очевидно, знав, що Беррі – жінка, і погодився приховати це. Але відмовився заплатити співробітниці за мовчання. Тож вона й не змовчала.

26 липня 1887 року вважається днем ​​народження міжнародної мови есперанто. Цього дня у Варшаві вийшов підручник авторства Людвіка Лазаря Заменгофа “Міжнародна мова”. Детальніше.

26 липня 1931 року народився український дисидент, Герой України Іван Дзюба. Детальніше.

26 липня 1945 року у Великій Британії оголосили результати виборів. Консерватори, які перебували при владі з часів останніх загальних виборів 1935 року, “з тріском” програли лейбористам. Результатом цього стала відставка однієї з ключових постатей світової політики часів Другої світової – Вінстона Черчилля. Детальніше.

26 липня 1956 року президент Єгипту Гамаль Абдель Насер заявив про націоналізацію Суецького каналу. Детальніше.

26 липня 1971 року стартувала четверта місія на Місяць. Американський екіпаж корабля “Аполлон-15” успішно досяг Місяця, де висадився 30 липня. Детальніше.

Церковне свято 26 липня

26 липня вшановують пам’ять священномучеників Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, ієреїв Нікомидійських. Вони були серед небагатьох, хто залишився живим після спалення в Нікомедійській церкві 20 тисяч християн у 303 році. Масове вбивство влаштували за наказом імператора Максиміана. Єрмолай, Єрмип і Єрмократ переховувалися у віддалених місцях і продовжували проповідувати язичникам християнську віру. Повз будинок, у якому ховався Єрмолай, часто проходив юнак-язичник Пантелеймон. Якось святий Єрмолай вийшов назустріч юнакові та попросив його зайти до нього. У бесіді святий Єрмолай пояснив юнакові суєтність поклоніння язичницьким божествам. З цього дня Пантелеймон почав щодня заходити до святого Єрмолая і прийняв від нього хрещення. Коли відбувався суд над святим великомучеником Пантелеймоном, схопили і Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа. Усім трьом запропонували зректися Христа та принести жертву ідолам. Але вони відмовилися. Під час суду почався сильний землетрус, й ідоли в капищі впали та розбилися. Про це повідомили імператору. Максиміан наказав катувати мучеників і ухвалив їм смертний вирок. Їх обезголовили близько 305 року.

Народні прикмети

Якщо в небі цього дня – темні хмари, то погода різко зміниться.

Якщо погода 26 липня суха, то осінь буде погожою і теплою.

Якщо риби плавають великим косяком, то буде гарна погода.

Що не можна робити 26 липня

Жінкам не можна важко працювати та займатися рукоділлям.

Не можна відмовляти в допомозі.