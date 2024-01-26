Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан у лікарні після обстрілу 23 січня
Кіт Степан погано почувається через стрес після обстрілу 23 січня.
Про це він повідомив на сторінці в Instagram.
«Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня , на стресі, я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні. Сьогодні зробили 3 уколи, ще й вдома приймаю ліки. Дякую всім, хто хвилювався за мене, все буде добре», – розповів хвостатий блогер.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: блогер, больница, животное, кот, кот Степан, Лекарства, обстріл, стресс, уколы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 20:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт Степан погано почувається через стрес після обстрілу 23 січня.".