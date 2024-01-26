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Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан у лікарні після обстрілу 23 січня

Суспільство 20:58   26.01.2024
Оксана Якушко

Кіт Степан погано почувається через стрес після обстрілу 23 січня.

Про це він повідомив на сторінці в Instagram.

«Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня , на стресі, я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні. Сьогодні зробили 3 уколи, ще й вдома приймаю ліки. Дякую всім, хто хвилювався за мене, все буде добре», – розповів хвостатий блогер.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 20:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт Степан погано почувається через стрес після обстрілу 23 січня.".