У котів близько 300 виразів морди, які вони демонструють людям

Дослідники зафіксували сотні виразів морди котів і виявили, що тварини не такі вже відчужені, як вважалося раніше. Виявилося, що коти можуть використати сотні виразів морди для спілкування з людиною, повідомляє Live Science.

Протягом року дослідники зафіксували загалом 276 різних виразів морди, що використовувала колонія з 50 кішок, які мешкають у котячому кафе в Лос-Анджелесі. Згідно з дослідженням, вирази морд кішок варіювалися від грайливих до агресивних і не тільки.

Це одне з перших досліджень, у яких глибоко вивчили способи спілкування кішок, окрім очевидного муркотання та нявкання.

Вирази морд у собак, шимпанзе та обличчя людей вже добре вивчені і показали, що у людей є 44 вирази обличчя, у собак – 27, а у шимпанзе – цілих 357.

Але досліджень експресивності кішок було замало.

«Літератури дуже мало, і багато досліджень зосереджено лише на зв’язку між кішками та людьми протягом 10 000 років одомашнення», — розповіла співавтор дослідження Бріттані Флоркевич, доцент кафедри психології Ліонського коледжу в Арканзасі. «У котячому кафе ми змогли задокументувати спонтанну взаємодію між кішками та записати вирази їхніх морд».

Згідно з дослідженням, кожний окремий вираз морди поєднувало приблизно чотири з 26 унікальних рухів міміки, включаючи відкриті губи, розширені або звужені зіниці, моргання, загнуті куточки рота, облизування носа та різні положення вух.

У ході однієї взаємодії дослідники помітили, що пара кошенят швидко перейшла від гри до бою, причому один раптово присів навпочіпки і зашипів на іншого свого одноплемінника, перш ніж втекти.

“Було дивно бачити, як вони грають у бійку, а потім все переросло в агресивну сутичку”, – сказала Флоркевич. «Ви можете побачити зміну у виразах їхніх морд. Спочатку очі однієї кішки були розслабленішими, а її вуха і вуса були висунуті вперед, щоб наблизитися до іншої кішки. Але потім її поведінка змінилася досить швидко”.

Вивчивши записи, дослідники дійшли висновку, що вирази кішок були швидше доброзичливими (45%), ніж агресивними (37%).

Дослідники також виявили, що багато виразів морд, у тому числі те, що вони назвали «звичайною ігровою мордою» – вираз із відведеними назад кутами рота і опущеною щелепою, утворюючий сміх, – були однаковими у багатьох видів, включаючи людей, собак та мавп.

Потрібні додаткові дослідження, щоб достеменно знати, що кішки «говорили» один одному. Але вчені, як і раніше, сподіваються, що це допоможе пролити світло на безліч виразів морд, що демонструють інші види.

«Ми сподіваємося, що притулки для тварин та гуманні спільноти зможуть використовувати наші дослідження, щоб краще оцінити кішок, які перебувають під їхньою опікою», — сказала Флоркевич. «До нас також зверталися компанії з проханням розробити додаток, який дозволить людям записувати та розшифровувати вирази морд кішок».