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Пів року шлюбного життя відсвяткував найвідоміший блогер Харкова кіт Степан

Суспільство 13:54   20.10.2023
Оксана Якушко
Пів року шлюбного життя відсвяткував найвідоміший блогер Харкова кіт Степан

Кіт Степан і кішка Стефані поласували солоним тортом із рибою та креветками.

«Сьогодні відмічаємо наші маленькі півроку, як ми одружились з моєю коханою Стефані. Що хочеться сказати: така тендітна, спортивна, вишукана та елегантна дружина не дає сумувати жодної хвилини» , – заявив кіт Степан на своїй сторінці в Instagram.

Хвостатих блогерів привітали солоним весільним тортом із морськими делікатесами – червоною рибою та креветками.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 13:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт Степан і кішка Стефані поласували солоним тортом із рибою та креветками.".