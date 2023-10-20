Пів року шлюбного життя відсвяткував найвідоміший блогер Харкова кіт Степан

Кіт Степан і кішка Стефані поласували солоним тортом із рибою та креветками.

«Сьогодні відмічаємо наші маленькі півроку, як ми одружились з моєю коханою Стефані. Що хочеться сказати: така тендітна, спортивна, вишукана та елегантна дружина не дає сумувати жодної хвилини» , – заявив кіт Степан на своїй сторінці в Instagram.

Хвостатих блогерів привітали солоним весільним тортом із морськими делікатесами – червоною рибою та креветками.