Зробив пропозицію лапки і серця. Найвідоміший кіт Харкова Степан одружився
Найпопулярніший чотирилапий блогер Харкова кіт Степан попрощався з холостяцьким життям, повідомив він на своїй сторінці в Instagram.
Обраницею кота Степана стала його давня хвостата партнерка киця Стефанія. Власне з нею кіт Степан влаштував весільну фотосесію і нагадав підписникам про можливість одружитися протягом 24 годин.
Як доказ серйозних відносин Степан продемонстрував свідоцтво про шлюб.
«Зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця у комунальному підприємстві «Щасливе місто». До речі, будь хто, і навіть я, можу оформити шлюб за 24 години та повністю під «ключ» організувати весілля на будь-якій локації Харкова та Києва. Не стримуйте своїх емоцій, освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне! Стефанія, кохаю тебе!» – йдеться у повідомленні кота Степана.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 18:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найпопулярніший чотирилапий блогер Харкова кіт Степан попрощався з холостяцьким життям, повідомив він на своїй сторінці в Instagram. ".