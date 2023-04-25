Зробив пропозицію лапки і серця. Найвідоміший кіт Харкова Степан одружився

Найпопулярніший чотирилапий блогер Харкова кіт Степан попрощався з холостяцьким життям, повідомив він на своїй сторінці в Instagram.

Обраницею кота Степана стала його давня хвостата партнерка киця Стефанія. Власне з нею кіт Степан влаштував весільну фотосесію і нагадав підписникам про можливість одружитися протягом 24 годин.

Як доказ серйозних відносин Степан продемонстрував свідоцтво про шлюб.

«Зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця у комунальному підприємстві «Щасливе місто». До речі, будь хто, і навіть я, можу оформити шлюб за 24 години та повністю під «ключ» організувати весілля на будь-якій локації Харкова та Києва. Не стримуйте своїх емоцій, освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне! Стефанія, кохаю тебе!» – йдеться у повідомленні кота Степана.