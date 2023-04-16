Найвідоміший харківський блогер кіт Степан привітав підписником із Великоднем
Чотирьохлапа зірка Instagram кіт Степан позував з паскою, крашанками і вербою.
«Вітаю зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Нехай скоріше на душі стане тепло та спокійно, над головою буде мирне небо, а поряд – улюблені рідні та друзі! Христос воскрес! Воістину воскрес!» – з’явилося повідомлення на сторінці вусатого блогера в Instagram.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2023 в 17:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотирьохлапа зірка Instagram кіт Степан позував з паскою, крашанками і вербою.".