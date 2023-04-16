Найвідоміший харківський блогер кіт Степан привітав підписником із Великоднем

Чотирьохлапа зірка Instagram кіт Степан позував з паскою, крашанками і вербою.

«Вітаю зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Нехай скоріше на душі стане тепло та спокійно, над головою буде мирне небо, а поряд – улюблені рідні та друзі! Христос воскрес! Воістину воскрес!» – з’явилося повідомлення на сторінці вусатого блогера в Instagram.