Live
  • Неділя 16.04.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Найвідоміший харківський блогер кіт Степан привітав підписником із Великоднем

Суспільство 17:54   16.04.2023
Оксана Якушко
Найвідоміший харківський блогер кіт Степан привітав підписником із Великоднем

Чотирьохлапа зірка Instagram кіт Степан позував з паскою, крашанками і вербою.

«Вітаю зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Нехай скоріше на душі стане тепло та спокійно, над головою буде мирне небо, а поряд – улюблені рідні та друзі! Христос воскрес! Воістину воскрес!»  – з’явилося повідомлення на сторінці вусатого блогера в Instagram.

 

Читайте також: Кіт Степан знову повернувся до Харкова

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

16:30
У Харкові відкрили рекордно велику салтівську писанку, яка має площу 356 м²
13:46
Терехов на Великдень завітав до кількох храмів Харкова
09:06
У Харкові 62-річна жінка загинула в пожежі в багатоповерхівці – ДСНС
08:34
Терехов «Цього дня до кожного з нас Господь ближче, ніж будь-коли»
06:00
Сьогодні 16 квітня: яке свято та день в історії

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Найвідоміший харківський блогер кіт Степан привітав підписником із Великоднем»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2023 в 17:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотирьохлапа зірка Instagram кіт Степан позував з паскою, крашанками і вербою.".