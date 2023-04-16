Самый известный харьковский блоггер кот Степан поздравил подписчиков с Пасхой
Четырехлапая звезда Instagram кот Степан позировал с пасхой, крашенными яйцами и вербой.
«Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел охранник оберегает вас от всех бед. Пусть скорее на душе станет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом любимые родные и друзья! Христос воскрес! Воистину воскрес!» — появилось сообщение на странице усатого блоггера в Instagram.
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 17:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырехлапая звезда Instagram кот Степан позировал с пасхой, крашенными яйцами и вербой.".