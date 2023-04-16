Самый известный харьковский блоггер кот Степан поздравил подписчиков с Пасхой

Четырехлапая звезда Instagram кот Степан позировал с пасхой, крашенными яйцами и вербой.

«Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел охранник оберегает вас от всех бед. Пусть скорее на душе станет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом любимые родные и друзья! Христос воскрес! Воистину воскрес!» — появилось сообщение на странице усатого блоггера в Instagram.

Читайте также: Кот Степан снова вернулся в Харьков