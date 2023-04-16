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Самый известный харьковский блоггер кот Степан поздравил подписчиков с Пасхой

Общество 17:54   16.04.2023
Оксана Якушко
Самый известный харьковский блоггер кот Степан поздравил подписчиков с Пасхой

Четырехлапая звезда Instagram кот Степан позировал с пасхой, крашенными яйцами и вербой.

«Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел охранник оберегает вас от всех бед. Пусть скорее на душе станет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом любимые родные и друзья! Христос воскрес! Воистину воскрес!» — появилось сообщение на странице усатого блоггера в Instagram.

 

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 17:54;

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