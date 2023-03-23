Кот Степан снова вернулся в Харьков

Кот-блогер миллионник Степан вместе со своей подружкой Стефанией и хозяйкой во второй раз с начала полномасштабного вторжения вернулись в родной Харьков.

Пост с подписью «Я дома» размещен в Instagram кота Степана. На опубликованных снимках и видео Степан и Стефания отдыхают на стульях.

На другом фото Степан позирует на подоконнике и смотрит в окно.

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