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Кот Степан снова вернулся в Харьков

Общество 13:58   23.03.2023
Виктория Яковенко
Кот Степан снова вернулся в Харьков Фото: профиля loveyoustepan

Кот-блогер миллионник Степан вместе со своей подружкой Стефанией и хозяйкой во второй раз с начала полномасштабного вторжения вернулись в родной Харьков. 

Пост с подписью «Я дома» размещен в Instagram кота Степана. На опубликованных снимках и видео Степан и Стефания отдыхают на стульях.

01
Фото: профиля loveyoustepan
02
Фото: профиля loveyoustepan

На другом фото Степан позирует на подоконнике и смотрит в окно.

03
Фото: профиля loveyoustepan

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 13:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот-блогер миллионник Степан вместе со своей подружкой Стефанией и хозяйкой во второй раз с начала полномасштабного вторжения вернулись в родной Харьков. ".