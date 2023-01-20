История кота Степана из Харькова попала на обложку Times Monaco Magazine

О спасении кота Степана, который вместе с хозяйкой бежал из Северной Салтовки в Европу, написал журнал Times Monaco Magazine.

Об этом самый известный четырехлапый блоггер из Харькова сообщил на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)



«Дорогие друзья, пожалуйста, прочтите историю моего первого убежища в Европе в Times Monaco Magazine после бегства от войны в Украине в марте 2022 года», — сообщил кот Степан.

Читайте также: Всемирно известный кот Степан проведал в Харькове спасателей ГСЧС