История кота Степана из Харькова попала на обложку Times Monaco Magazine
О спасении кота Степана, который вместе с хозяйкой бежал из Северной Салтовки в Европу, написал журнал Times Monaco Magazine.
Об этом самый известный четырехлапый блоггер из Харькова сообщил на своей странице в Instagram.
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«Дорогие друзья, пожалуйста, прочтите историю моего первого убежища в Европе в Times Monaco Magazine после бегства от войны в Украине в марте 2022 года», — сообщил кот Степан.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 15:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О спасении кота Степана, который вместе с хозяйкой бежал из Северной Салтовки в Европу, написал журнал Times Monaco Magazine.".