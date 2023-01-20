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История кота Степана из Харькова попала на обложку Times Monaco Magazine

Общество 15:09   20.01.2023
Оксана Якушко
История кота Степана из Харькова попала на обложку Times Monaco Magazine

О спасении кота Степана, который вместе с хозяйкой бежал из Северной Салтовки в Европу, написал журнал Times Monaco Magazine.

Об этом самый известный четырехлапый блоггер из Харькова сообщил на своей странице в Instagram.

 

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Публикация от Степан (@loveyoustepan)


«Дорогие друзья, пожалуйста, прочтите историю моего первого убежища в Европе в Times Monaco Magazine после бегства от войны в Украине в марте 2022 года», — сообщил кот Степан.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 15:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О спасении кота Степана, который вместе с хозяйкой бежал из Северной Салтовки в Европу, написал журнал Times Monaco Magazine.".