Всемирно известный кот Степан проведал в Харькове спасателей ГСЧС
Кот Степан посетил спасателей 11-ДПРЧ Харькова, сообщил он на своей странице в Instagram.
«Сегодня я посетил спасатели 11-ДПРЧ гХарькова. Хочу поблагодарить всех пожарных Харьковского гарнизона ГСЧС за спасенные жизни, за вашу отвагу и профессионализм!» — поздравил спасателей четвероногая звезда Instagram.
Также кот Степан познакомился с начальником части Романом Качановым, который со своими бойцами с первого дня войны защищает Харьков, как и все спасатели Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 15:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Степан посетил спасателей 11-ДПРЧ Харькова, сообщил он на своей странице в Instagram.".