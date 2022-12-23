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Всемирно известный кот Степан проведал в Харькове спасателей ГСЧС

Общество 15:31   23.12.2022
Оксана Якушко
Всемирно известный кот Степан проведал в Харькове спасателей ГСЧС

Кот Степан посетил спасателей 11-ДПРЧ Харькова, сообщил он на своей странице в Instagram.

«Сегодня я посетил спасатели 11-ДПРЧ гХарькова. Хочу поблагодарить всех пожарных Харьковского гарнизона ГСЧС за спасенные жизни, за вашу отвагу и профессионализм!» — поздравил спасателей четвероногая звезда Instagram.

Также кот Степан познакомился с начальником части Романом Качановым, который со своими бойцами с первого дня войны защищает Харьков, как и все спасатели Харьковщины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 15:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Степан посетил спасателей 11-ДПРЧ Харькова, сообщил он на своей странице в Instagram.".