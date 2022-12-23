Всемирно известный кот Степан проведал в Харькове спасателей ГСЧС

Кот Степан посетил спасателей 11-ДПРЧ Харькова, сообщил он на своей странице в Instagram.

«Сегодня я посетил спасатели 11-ДПРЧ гХарькова. Хочу поблагодарить всех пожарных Харьковского гарнизона ГСЧС за спасенные жизни, за вашу отвагу и профессионализм!» — поздравил спасателей четвероногая звезда Instagram.

Также кот Степан познакомился с начальником части Романом Качановым, который со своими бойцами с первого дня войны защищает Харьков, как и все спасатели Харьковщины.

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