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Знаменитый харьковский кот Степан вернулся домой на Северную Салтовку

Общество 08:09   18.12.2022
Оксана Горун
Знаменитый харьковский кот Степан вернулся домой на Северную Салтовку Фото: Instagram loveyoustepan

Звезда Instsgrаm, пушистый блогер Степан «запостил» вид из окна  — высотку, пострадавшую от обстрела.

«Я дома», — коротко сообщила хозяйка кота Анна на его странице в соцсети.

 

 

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Публикация от Степан (@loveyoustepan)

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину в аккаунте Степана появились фото и видео бомбежек Харькова. От имени кота его хозяйка призывала немедленно остановить войну.  Однако долго находиться в высотке посреди самого обстреливаемого района Харькова — Северной Салтовки — Анна со Степаном не смогли.

Кот Степан вернулся в Харьков
Фото: Instagram loveyoustepan

16 марта появилась информация о том, что они выехали в Польшу. Позже кот с хозяйкой жили во Франции, но признавались: хотят домой. В Украину пушистая звезда Instagram вернулась в сентябре. За время войны Степан, благодаря популярности своего аккаунта в Instagram собирал деньги на помощь животным в Украине. Также в ноябре он стал амбассадором проекта «Сохраните украинскую культуру».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Звезда Instsgrаm, пушистый блогер Степан «запостил» вид из окна  — высотку, пострадавшую от обстрела".