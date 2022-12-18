Знаменитый харьковский кот Степан вернулся домой на Северную Салтовку
Звезда Instsgrаm, пушистый блогер Степан «запостил» вид из окна — высотку, пострадавшую от обстрела.
«Я дома», — коротко сообщила хозяйка кота Анна на его странице в соцсети.
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В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину в аккаунте Степана появились фото и видео бомбежек Харькова. От имени кота его хозяйка призывала немедленно остановить войну. Однако долго находиться в высотке посреди самого обстреливаемого района Харькова — Северной Салтовки — Анна со Степаном не смогли.
16 марта появилась информация о том, что они выехали в Польшу. Позже кот с хозяйкой жили во Франции, но признавались: хотят домой. В Украину пушистая звезда Instagram вернулась в сентябре. За время войны Степан, благодаря популярности своего аккаунта в Instagram собирал деньги на помощь животным в Украине. Также в ноябре он стал амбассадором проекта «Сохраните украинскую культуру».
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 08:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Звезда Instsgrаm, пушистый блогер Степан «запостил» вид из окна — высотку, пострадавшую от обстрела".