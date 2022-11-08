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Харьковский кот Степан стал послом проекта «Сохраните украинскую культуру»

Культура 07:42   08.11.2022
Оксана Горун
Харьковский кот Степан стал послом проекта «Сохраните украинскую культуру» Колаж — МКІП

Проект от МКИП направлен на восстановление разрушенных армией РФ украинских памятников культуры. Степан стал третьей звездой, которая к нему присоединилась.

О том, что знаменитый харьковский котоблогер стал амбассадором проекта Министерства культуры и информационной политики Украины, сообщила пресс-служба министерства.

«Харьковский кот Степан, имеющий в Instagram 1,3 млн подписчиков, стал амбассадором проекта от МКИП — «Сохраните украинскую культуру». Это уже третья звезда, которая присоединилась к проекту, направленному на восстановление разрушенных россиянами украинских памятников культуры», — отметили в министерстве.

На коллаже, сопровождающем новость, Степан — рядом с макетом здания музея Григория Сковороды в Харьковской области, который разрушили российские ракеты. Подробнее о таком выборе объекта сам Степан написал в своем блоге в Instagram.

 

 

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Публикация от Степан (@loveyoustepan)

«Возле меня миниатюра @gor.na литературно-мемориального музея Григория Сковороды, который в мае россияне полностью уничтожили ракетным обстрелом. К сожалению, в Украине таких уничтоженных музеев много. За 8 месяцев войны россия разрушила или повредила 552 объекта украинского культурного наследия и культурной инфраструктуры. Ущерб уже составляет сотни миллионов гривен», — подчеркнул пушистый блогер и призвал всех жертвовать средства на восстановление уничтоженного.

 

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    • Определиться, какому из пострадавших объектов помогать, можно на специально разработанном сайте, где есть описание каждой достопримечательности и исторической ценности, разрушенной российскими варварами.

    До Степана амбассадорами проекта МКИП стали победители «Евровидения» Kalush Orchestra и украинский репер Skofka.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Мир, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 07:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект от МКИП направлен на восстановление разрушенных армией РФ украинских памятников культуры. Степан стал третьей звездой, которая к нему присоединилась".