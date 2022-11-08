Харьковский кот Степан стал послом проекта «Сохраните украинскую культуру»

Проект от МКИП направлен на восстановление разрушенных армией РФ украинских памятников культуры. Степан стал третьей звездой, которая к нему присоединилась.

О том, что знаменитый харьковский котоблогер стал амбассадором проекта Министерства культуры и информационной политики Украины, сообщила пресс-служба министерства.

«Харьковский кот Степан, имеющий в Instagram 1,3 млн подписчиков, стал амбассадором проекта от МКИП — «Сохраните украинскую культуру». Это уже третья звезда, которая присоединилась к проекту, направленному на восстановление разрушенных россиянами украинских памятников культуры», — отметили в министерстве.

На коллаже, сопровождающем новость, Степан — рядом с макетом здания музея Григория Сковороды в Харьковской области, который разрушили российские ракеты. Подробнее о таком выборе объекта сам Степан написал в своем блоге в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)