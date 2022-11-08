Харківський кіт Степан став послом проєкту “Збережіть українську культуру”
Проєкт від МКІП спрямований на відновлення зруйнованих армією РФ українських пам’яток культури. Степан став третьою зіркою, яка приєдналася до нього.
Про те, що славнозвісний харківський котоблогер став амбасадором проєкту Міністерства культури та інформаційної політики України, повідомила пресслужба міністерства.
“Харківський кіт Степан, який має в Instagram 1,3 млн підписників, став амбассадором проєкту від МКІП – “Збережіть українську культуру”. Це вже третя зірка, яка приєдналася до проєкту, спрямованого на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури”, – зазначили в міністерстві.
На колажі, який супроводжує новину, Степан – поряд із макетом будівлі музею Григорія Сковороди у Харківській області, який зруйнували російські ракети. Докладніше про такий вибір об’єкта сам Степан написав у своєму блозі в Instagram.
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“Біля мене мініатюра @gor.na літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, який у травні росіяни повністю знищили ракетним обстрілом. На жаль, в Україні таких знищених музеїв багато. За 8 місяців війни росія зруйнувала або пошкодила 552 об’єкти української культурної спадщини та культурної інфраструктури. Збитки вже становлять сотні мільйонів гривень”, – підкреслив пухнастий блогер і закликав усіх жертвувати кошти на відновлення знищеного.
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Визначитись, якому з постраждалих об’єктів допомагати, можна на спеціально розробленому сайті , де є опис кожної визначної пам’ятки та історичної цінності, зруйнованої російськими варварами.
До Степана амбасадорами проекту МКІП стали переможці “Євробачення” Kalush Orchestra та український репер Skofka.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 07:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проєкт від МКІП спрямований на відновлення зруйнованих армією РФ українських пам’яток культури. Степан став третьою зіркою, яка приєдналася до нього".