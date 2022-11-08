Харківський кіт Степан став послом проєкту “Збережіть українську культуру”

Проєкт від МКІП спрямований на відновлення зруйнованих армією РФ українських пам’яток культури. Степан став третьою зіркою, яка приєдналася до нього.

Про те, що славнозвісний харківський котоблогер став амбасадором проєкту Міністерства культури та інформаційної політики України, повідомила пресслужба міністерства.

“Харківський кіт Степан, який має в Instagram 1,3 млн підписників, став амбассадором проєкту від МКІП – “Збережіть українську культуру”. Це вже третя зірка, яка приєдналася до проєкту, спрямованого на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури”, – зазначили в міністерстві.

На колажі, який супроводжує новину, Степан – поряд із макетом будівлі музею Григорія Сковороди у Харківській області, який зруйнували російські ракети. Докладніше про такий вибір об’єкта сам Степан написав у своєму блозі в Instagram.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Степан (@loveyoustepan)