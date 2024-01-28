Коту Степану из Харькова уже лучше (фото, видео)

Харьковский кот-инфлюэнсер Степан идет на поправку после ухудшения состояния здоровья, сообщается на его странице в Instagram.

«Вчера ездил на уколы к врачу и сегодня тоже еду к врачу», — говорится в сториз.

Фото, видео: Instagram Степана

Как сообщалось, после ракетных ударов по Харькову 23 января Степана, который живет на Северной Салтовке, отвезли к ветеринару.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. На улице Академика Проскуры был полностью разрушен подъезд. Погибли десять человек, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов достали тела супругов. Вместе с ними погибли две собаки. Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Пострадали девять человек. Поисковые работы на Академика Проскуры завершили 24 января. 25 января в Харькове объявляли траур по погибшим.