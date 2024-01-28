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Коту Степану з Харкова вже краще (фото, відео)

Суспільство 12:03   28.01.2024
Олена Нагорна
Коту Степану з Харкова вже краще (фото, відео)

Харківський кіт-інфлюенсер Степан іде на поправку після погіршення стану здоров’я, повідомляється на його сторінці в інстаграмі.

“Вчора їздив на уколи до лікаря і сьогодні теж їду до лікаря”, – йдеться у сторіз.

Фото, відео: інстаграм Степана

Як повідомлялося, після ракетних ударів по Харкову 23 січня Степана, який мешкає на Північній Салтівці, відвезли до ветеринара.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. На вулиці Академіка Проскури було повністю зруйновано під’їзд. Загинули десять людей, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули дві собаки. Близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по ХарковуПостраждали дев’ятеро. Пошукові роботи на Академіка Проскури завершили 24 січня. 25 січня у Харкові оголошували днем жалоби за загиблими.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 12:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський кіт-інфлюенсер Степан іде на поправку після погіршення стану здоров’я, повідомляється на його сторінці в інстаграмі.".