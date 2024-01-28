Коту Степану з Харкова вже краще (фото, відео)
Харківський кіт-інфлюенсер Степан іде на поправку після погіршення стану здоров’я, повідомляється на його сторінці в інстаграмі.
“Вчора їздив на уколи до лікаря і сьогодні теж їду до лікаря”, – йдеться у сторіз.
Фото, відео: інстаграм Степана
Як повідомлялося, після ракетних ударів по Харкову 23 січня Степана, який мешкає на Північній Салтівці, відвезли до ветеринара.
Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. На вулиці Академіка Проскури було повністю зруйновано під’їзд. Загинули десять людей, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули дві собаки. Близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Постраждали дев’ятеро. Пошукові роботи на Академіка Проскури завершили 24 січня. 25 січня у Харкові оголошували днем жалоби за загиблими.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кот, степан, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Коту Степану з Харкова вже краще (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 12:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський кіт-інфлюенсер Степан іде на поправку після погіршення стану здоров’я, повідомляється на його сторінці в інстаграмі.".