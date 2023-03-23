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Кіт Степан знову повернувся до Харкова

Суспільство 13:58   23.03.2023
Вікторія Яковенко
Кіт Степан знову повернувся до Харкова Фото: профілю loveyoustepan

Кіт-блогер мільйонник Степан разом зі своєю подружкою Стефанією та господаркою вдруге з початку повномасштабного вторгнення повернулися до рідного Харкова.

Пост з підписом “Я дома” розміщений в Instagram кота Степана. На опублікованих знімках та відео Степан та Стефанія відпочивають на стільцях.

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Фото: профілю loveyoustepan
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Фото: профілю loveyoustepan

На ще одному фото Степан позує на підвіконні та дивиться у вікно.

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Фото: профілю loveyoustepan

Читайте також: Історія кота Степана з Харкова потрапила на обкладинку Times Monaco Magazine

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 13:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт-блогер мільйонник Степан разом зі своєю подружкою Стефанією та господаркою вдруге з початку повномасштабного вторгнення повернулися до рідного Харкова.".