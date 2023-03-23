Кіт Степан знову повернувся до Харкова
Фото: профілю loveyoustepan
Кіт-блогер мільйонник Степан разом зі своєю подружкою Стефанією та господаркою вдруге з початку повномасштабного вторгнення повернулися до рідного Харкова.
Пост з підписом “Я дома” розміщений в Instagram кота Степана. На опублікованих знімках та відео Степан та Стефанія відпочивають на стільцях.
На ще одному фото Степан позує на підвіконні та дивиться у вікно.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 13:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт-блогер мільйонник Степан разом зі своєю подружкою Стефанією та господаркою вдруге з початку повномасштабного вторгнення повернулися до рідного Харкова.".