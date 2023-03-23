Кіт Степан знову повернувся до Харкова

Кіт-блогер мільйонник Степан разом зі своєю подружкою Стефанією та господаркою вдруге з початку повномасштабного вторгнення повернулися до рідного Харкова.

Пост з підписом “Я дома” розміщений в Instagram кота Степана. На опублікованих знімках та відео Степан та Стефанія відпочивають на стільцях.

На ще одному фото Степан позує на підвіконні та дивиться у вікно.

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