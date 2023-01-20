Історія кота Степана з Харкова потрапила на обкладинку Times Monaco Magazine
Про порятунок кота Степана, який разом із господаркою втік із Північної Салтівки до Європи, написав журнал Times Monaco Magazine.
Про це найвідоміший чотирилапий блогер із Харкова повідомив на своїй сторінці в Instagram.
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«Дорогі друзі, будь ласка, прочитайте історію мого першого притулку в Європі у Times Monaco Magazine після втечі від війни в Україні у березні 2022 року», – повідомив кіт Степан.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 15:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про порятунок кота Степана, який разом із господаркою втік із Північної Салтівки до Європи, написав журнал Times Monaco Magazine.".