Історія кота Степана з Харкова потрапила на обкладинку Times Monaco Magazine

Про порятунок кота Степана, який разом із господаркою втік із Північної Салтівки до Європи, написав журнал Times Monaco Magazine.

Про це найвідоміший чотирилапий блогер із Харкова повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Степан (@loveyoustepan)



«Дорогі друзі, будь ласка, прочитайте історію мого першого притулку в Європі у Times Monaco Magazine після втечі від війни в Україні у березні 2022 року», – повідомив кіт Степан.