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Історія кота Степана з Харкова потрапила на обкладинку Times Monaco Magazine

Суспільство 15:09   20.01.2023
Оксана Якушко
Історія кота Степана з Харкова потрапила на обкладинку Times Monaco Magazine

Про порятунок кота Степана, який разом із господаркою втік із Північної Салтівки до Європи, написав журнал Times Monaco Magazine.

Про це найвідоміший чотирилапий блогер із Харкова повідомив на своїй сторінці в Instagram.

 

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Публікація від Степан (@loveyoustepan)


«Дорогі друзі, будь ласка, прочитайте історію мого першого притулку в Європі у Times Monaco Magazine після втечі від війни в Україні у березні 2022 року», – повідомив кіт Степан.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 15:09;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про порятунок кота Степана, який разом із господаркою втік із Північної Салтівки до Європи, написав журнал Times Monaco Magazine.".