Всесвітньо відомий кіт Степан завітав у Харкові до рятувальників ДСНС
Кіт Степан відвідав рятувальників 11-ДПРЧ Харкова, повідомив він на власній сторінці в Instagram.
«Сьогодні я завітав до рятувальників 11-ДПРЧ м. Харкова. Хочу подякувати усім пожежним Харківського гарнізону ДСНС за врятовані життя, за Вашу відвагу та професіоналізм!» – привітала рятувальників чотирилапа зірка Іnstagram.
Також кіт Степан познайомився з начальником частини Романом Качановим, який зі своїми бійцями з першого дня війни захищає Харків, як і усі рятувальники Харківщини.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 15:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт Степан відвідав рятувальників 11-ДПРЧ Харкова, повідомив він на власній сторінці в Instagram.".