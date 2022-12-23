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Всесвітньо відомий кіт Степан завітав у Харкові до рятувальників ДСНС

Суспільство 15:31   23.12.2022
Оксана Якушко
Всесвітньо відомий кіт Степан завітав у Харкові до рятувальників ДСНС

Кіт Степан відвідав рятувальників 11-ДПРЧ Харкова, повідомив він на власній сторінці в Instagram.

«Сьогодні я завітав до рятувальників 11-ДПРЧ м. Харкова. Хочу подякувати усім пожежним Харківського гарнізону ДСНС за врятовані життя, за Вашу відвагу та професіоналізм!» – привітала рятувальників чотирилапа зірка Іnstagram.

Також кіт Степан познайомився з начальником частини Романом Качановим, який зі своїми бійцями з першого дня війни захищає Харків, як і усі рятувальники Харківщини.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 15:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт Степан відвідав рятувальників 11-ДПРЧ Харкова, повідомив він на власній сторінці в Instagram.".