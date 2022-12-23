Всесвітньо відомий кіт Степан завітав у Харкові до рятувальників ДСНС

Кіт Степан відвідав рятувальників 11-ДПРЧ Харкова, повідомив він на власній сторінці в Instagram.

«Сьогодні я завітав до рятувальників 11-ДПРЧ м. Харкова. Хочу подякувати усім пожежним Харківського гарнізону ДСНС за врятовані життя, за Вашу відвагу та професіоналізм!» – привітала рятувальників чотирилапа зірка Іnstagram.

Також кіт Степан познайомився з начальником частини Романом Качановим, який зі своїми бійцями з першого дня війни захищає Харків, як і усі рятувальники Харківщини.