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Знаменитий харківський кіт Степан повернувся додому на Північну Салтівку

Суспільство 08:09   18.12.2022
Оксана Горун
Знаменитий харківський кіт Степан повернувся додому на Північну Салтівку Фото: інстаграм loveyoustepan

Зірка інстаграму, пухнастий блогер Степан “запостив” вид з вікна – висотку, що постраждала від обстрілу.

“Я вдома”, – коротко повідомила господиня кота Ганна на його сторінці в соцмережі.

 

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Публікація від Степан (@loveyoustepan)

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну в акаунті Степана з’явилися фото та відео бомбардувань Харкова. Від імені кота його господарка закликала негайно зупинити війну. Однак довго перебувати у висотці посеред найбільш обстрілюваного району Харкова – Північної Салтівки – Ганна зі Степаном не змогли.

Кіт Степан повернувся до Харкова

16 березня з’явилася інформація , що вони виїхали до Польщі. Пізніше кіт із господаркою жили у Франції, але зізнавалися: хочуть додому. В Україну пухнаста зірка інстаграму повернулася у вересні. За час війни Степан завдяки популярності свого акаунту в інстаграм збирав гроші на допомогу тваринам в Україні. Також у листопаді він став амбасадором проекту “Збережіть українську культуру”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 08:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зірка інстаграму, пухнастий блогер Степан “запостив” вид з вікна – висотку, що постраждала від обстрілу".