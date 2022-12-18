Знаменитий харківський кіт Степан повернувся додому на Північну Салтівку

Зірка інстаграму, пухнастий блогер Степан “запостив” вид з вікна – висотку, що постраждала від обстрілу.

“Я вдома”, – коротко повідомила господиня кота Ганна на його сторінці в соцмережі.

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У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну в акаунті Степана з’явилися фото та відео бомбардувань Харкова. Від імені кота його господарка закликала негайно зупинити війну. Однак довго перебувати у висотці посеред найбільш обстрілюваного району Харкова – Північної Салтівки – Ганна зі Степаном не змогли.

16 березня з’явилася інформація , що вони виїхали до Польщі. Пізніше кіт із господаркою жили у Франції, але зізнавалися: хочуть додому. В Україну пухнаста зірка інстаграму повернулася у вересні. За час війни Степан завдяки популярності свого акаунту в інстаграм збирав гроші на допомогу тваринам в Україні. Також у листопаді він став амбасадором проекту “Збережіть українську культуру”.