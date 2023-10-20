Полгода брачной жизни отметил самый известный блогер Харькова кот Степан

Кот Степан и кошка Стефани полакомились соленым тортом с рыбой и креветками.

«Сегодня отмечаем наши маленькие полгода, как мы женились на моей любимой Стефане. Что хочется сказать: такая хрупкая, спортивная, изысканная и элегантная жена не дает скучать ни минуты», — заявил Степан на своей страничке в Іnstagram.

Хвостатых блоггеров поздравили соленым свадебным тортом с морскими деликатесами – красной рыбой и креветками.