Полгода брачной жизни отметил самый известный блогер Харькова кот Степан
Кот Степан и кошка Стефани полакомились соленым тортом с рыбой и креветками.
«Сегодня отмечаем наши маленькие полгода, как мы женились на моей любимой Стефане. Что хочется сказать: такая хрупкая, спортивная, изысканная и элегантная жена не дает скучать ни минуты», — заявил Степан на своей страничке в Іnstagram.
Хвостатых блоггеров поздравили соленым свадебным тортом с морскими деликатесами – красной рыбой и креветками.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: деликатес, жена, кот, кот Степан, креветка, креветки, рыба, светская жизнь, торт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 13:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Степан и кошка Стефани полакомились соленым тортом с рыбой и креветками.".