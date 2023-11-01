У котов около 300 выражений морды, которые они демонстрируют людям

Исследователи зафиксировали сотни выражений морды котов и обнаружили, что они не так отчуждены, как считалось ранее. Оказалось, что коты могут использовать сотни выражений морды для общения с человеком, сообщает Live Science.

В течение года исследователи зафиксировали в общей сложности 276 различных выражений морды, используемых колонией из 50 кошек, живущих в кошачьем кафе в Лос-Анджелесе. Согласно исследованию, выражения морд кошек варьировались от игривых до агрессивных и не только.

Это одно из первых исследований, в которых глубоко изучили способы общения кошек, помимо очевидного мурлыканья и мяуканья.

Выражения морд у собак, шимпанзе и лица людей уже хорошо изучены и показали, что у людей есть 44 выражения лица, у собак — 27, а у шимпанзе — целых 357.

Но исследований экспрессивности кошек было мало.

«Литературы очень мало, и многие исследования сосредоточены только на связи между кошками и людьми на протяжении 10 000 лет одомашнивания», — рассказала соавтор исследования Бриттани Флоркевич, доцент кафедры психологии Лионского колледжа в Арканзасе. «В кошачьем кафе мы смогли задокументировать спонтанное взаимодействие между кошками и записать выражения их морд».

Согласно исследованию, каждое отдельное выражение морды сочетало примерно четыре из 26 уникальных движений мимики, включая приоткрытые губы, расширенные или суженные зрачки, моргание, загнутые уголки рта, облизывание носа и различные положения ушей.

В ходе одного взаимодействия исследователи заметили, что пара котят быстро перешла от игры к бою, причем один внезапно присел на корточки и зашипел на другого своего соплеменника, прежде чем убежать.

«Было удивительно видеть, как они играют в драку, а затем все переросло в агрессивную схватку», — сказала Флоркевич. «Вы можете увидеть изменение в выражениях их морд. Сначала глаза одной кошки были более расслабленными, а ее уши и усы были выдвинуты вперед, чтобы приблизиться к другой кошке. Но потом ее поведение изменилось довольно быстро».

Изучив записи, исследователи пришли к выводу, что выражения лиц кошек были скорее дружелюбными (45%), чем агрессивными (37%).

Исследователи также обнаружили, что многие морды, в том числе то, что они назвали «обычной игровой мордой» — выраженное с отведенными назад углами рта и опущенной челюстью, образуя смех, — были одинаковыми у многих видов, включая людей, собак. и обезьяны.

Потребуются дополнительные исследования, чтобы точно знать, что кошки «говорили» друг другу. Но ученые по-прежнему надеются, что это поможет пролить свет на множество выражений морд, демонстрируемых видами.

«Мы надеемся, что приюты для животных и гуманные сообщества смогут использовать наши исследования, чтобы лучше оценить кошек, находящихся на их попечении», — сказала Флоркевич. «К нам также обращались компании с просьбой разработать приложение, которое позволит людям записывать и расшифровывать выражения морд кошек».

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