У розкішному готелі бізнес-леді отруїла 5 гостей чаєм і вкоротила собі віку
У Бангкоку в номері розкішного готелю Grand Hyatt Erawan виявили шість трупів – тіла трьох чоловіків і трьох жінок знайшла покоївка, яка прийшла прибиратися в номері. Інцидент стався у вівторок, 16 липня, пише BILD.
Слідчі одразу виключили мотив пограбування, бо з номера нічого не зникло. На столі в кімнаті, де знайшли бездиханні тіла, поліціянти виявили незайману їжу та чайні прилади. Усі шестеро загиблих, як з’ясувалося, були діловими партнерами.
Опитавши свідків, слідчі дійшли висновку, що вбивцею була Шерін Чонг – в’єтнамка з американським паспортом. Чонг та ще п’ятеро загиблих разом інвестували у великий будівельний проєкт у В’єтнамі. Однак проєкт провалився, на Шерін Чонг подали до суду п’ятеро інших партнерів, і через два тижні вона мала постати перед судом у В’єтнамі.
Щоб уникнути судового розгляду, Чонг запросив п’ятьох підприємців на зустріч із арбітражу боргів у Таїланді. Вони оселилися у готелі Grand Hyatt Erawan. Проте переговори, мабуть, не увінчалися успіхом.
Під приводом останньої розмови Чонг запросила всіх п’ятьох кредиторів на вечерю. За попередньою версією, воду в чайниках вона змішала з ціанідом, який, потрапляючи в тіло людини, зупиняє серце і паралізує дихання. Сама Чонг також наклала на себе руки.
Читайте також: В Іспанії покинутий залізничний вокзал перетворили на 5-зірковий готель
Новини за темою:
- Категорії: Події, Світ; Теги: Grand Hyatt Erawan, Бангкок, бизнес-леди, бизнес-партнер, вьетнам, номер, отель, отрава, цианид, яд;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У розкішному готелі бізнес-леді отруїла 5 гостей чаєм і вкоротила собі віку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 23:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Бангкоку в номері розкішного готелю Grand Hyatt Erawan виявили шість трупів – тіла трьох чоловіків і трьох жінок знайшла покоївка, яка прийшла прибиратися в номері. Інцидент стався у вівторок, 16 липня, пише BILD.".