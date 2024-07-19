У розкішному готелі бізнес-леді отруїла 5 гостей чаєм і вкоротила собі віку

У Бангкоку в номері розкішного готелю Grand Hyatt Erawan виявили шість трупів – тіла трьох чоловіків і трьох жінок знайшла покоївка, яка прийшла прибиратися в номері. Інцидент стався у вівторок, 16 липня, пише BILD.

Слідчі одразу виключили мотив пограбування, бо з номера нічого не зникло. На столі в кімнаті, де знайшли бездиханні тіла, поліціянти виявили незайману їжу та чайні прилади. Усі шестеро загиблих, як з’ясувалося, були діловими партнерами.

Опитавши свідків, слідчі дійшли висновку, що вбивцею була Шерін Чонг – в’єтнамка з американським паспортом. Чонг та ще п’ятеро загиблих разом інвестували у великий будівельний проєкт у В’єтнамі. Однак проєкт провалився, на Шерін Чонг подали до суду п’ятеро інших партнерів, і через два тижні вона мала постати перед судом у В’єтнамі.

Щоб уникнути судового розгляду, Чонг запросив п’ятьох підприємців на зустріч із арбітражу боргів у Таїланді. Вони оселилися у готелі Grand Hyatt Erawan. Проте переговори, мабуть, не увінчалися успіхом.

Під приводом останньої розмови Чонг запросила всіх п’ятьох кредиторів на вечерю. За попередньою версією, воду в чайниках вона змішала з ціанідом, який, потрапляючи в тіло людини, зупиняє серце і паралізує дихання. Сама Чонг також наклала на себе руки.