В роскошном отеле бизнес-леди отравила 5 гостей чаем и покончила с собой

В Бангкоке в номере роскошного отеля Grand Hyatt Erawan обнаружили шесть трупов — тела трёх мужчин и трёх женщин нашла горничная, которая пришла убираться в номере. Инцидент произошёл во вторник, 16 июля, пишет BILD.

Следователи сразу же исключили мотив ограбления, потому что из номера ничего не исчезло. На столе в комнате, где нашли бездыханные тела, полицейские обнаружили нетронутую еду и чайные приборы. Все шестеро погибших, как выяснилось, были деловыми партнёрами.

Опросив свидетелей, следователи пришли к выводу, что убийцей была Шерин Чонг — вьетнамка с американским паспортом. Чонг и еще пятеро погибших вместе инвестировали в крупный строительный проект во Вьетнаме. Однако проект провалился, на Шерин Чонг подали в суд пятеро других партнёров, и через две недели она должна была предстать перед судом во Вьетнаме.

Чтобы избежать судебного разбирательства, Чонг пригласил пятерых предпринимателей на встречу по арбитражу долгов в Таиланде. Они поселились в отеле Grand Hyatt Erawan. Однако переговоры, по всей видимости, не увенчались успехом.

Под предлогом последнего разговора Чонг пригласила всех пятерых кредиторов на ужин. По предварительной версии, воду в чайниках она смешала с цианидом, который при попадании в тело человека останавливает сердце и парализует дыхание. Сама Чонг также покончила с собой.