В роскошном отеле бизнес-леди отравила 5 гостей чаем и покончила с собой
В Бангкоке в номере роскошного отеля Grand Hyatt Erawan обнаружили шесть трупов — тела трёх мужчин и трёх женщин нашла горничная, которая пришла убираться в номере. Инцидент произошёл во вторник, 16 июля, пишет BILD.
Следователи сразу же исключили мотив ограбления, потому что из номера ничего не исчезло. На столе в комнате, где нашли бездыханные тела, полицейские обнаружили нетронутую еду и чайные приборы. Все шестеро погибших, как выяснилось, были деловыми партнёрами.
Опросив свидетелей, следователи пришли к выводу, что убийцей была Шерин Чонг — вьетнамка с американским паспортом. Чонг и еще пятеро погибших вместе инвестировали в крупный строительный проект во Вьетнаме. Однако проект провалился, на Шерин Чонг подали в суд пятеро других партнёров, и через две недели она должна была предстать перед судом во Вьетнаме.
Чтобы избежать судебного разбирательства, Чонг пригласил пятерых предпринимателей на встречу по арбитражу долгов в Таиланде. Они поселились в отеле Grand Hyatt Erawan. Однако переговоры, по всей видимости, не увенчались успехом.
Под предлогом последнего разговора Чонг пригласила всех пятерых кредиторов на ужин. По предварительной версии, воду в чайниках она смешала с цианидом, который при попадании в тело человека останавливает сердце и парализует дыхание. Сама Чонг также покончила с собой.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: Grand Hyatt Erawan, Бангкок, бизнес-леди, бизнес-партнер, вьетнам, номер, отель, отрава, цианид, яд;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 23:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Бангкоке в номере роскошного отеля Grand Hyatt Erawan обнаружили шесть трупов — тела трёх мужчин и трёх женщин нашла горничная, которая пришла убираться в номере. Инцидент произошёл во вторник, 16 июля, пишет BILD.".