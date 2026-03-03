Live

В Харькове не работает линия «101»: как дозвониться до спасателей

Происшествия 11:30   03.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе облуправления ГСЧС сообщили, что в Харькове временно не работает спецлиния «101».

Однако в случае необходимости, дозвониться до спасателей все же можно. Для этого предусмотрены другие номера.

«В экстренном случае можно воспользоваться резервными номерами телефонов для вызова службы ГСЧС: «112»,
0936217798″, – отметили в сообщении.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что спасатели устраняли последствия затоплений домов, хозпостроек и придомовых территорий в Изюме, Васищево, Пересечном, Козиевке и Шелестово шесть раз. Для откачивания воды применялись мотопомпы и специальная техника ГСЧС, а также местные пожарные команды и коммунальные службы территориальных громад.

