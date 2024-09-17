Синегубов: девять крупных пожаров бушуют на Харьковщине, тушить их трудно
Вследствие обстрелов и ухудшения погодных условий в Харьковской области возникло девять крупных пожаров. Оперативно потушить их достаточно трудно, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
«Горят лесные насаждения, заходить туда не можем, потому что они были под оккупацией, они, соответственно, заминированы. Все пожары сопровождаются детонацией боеприпасов. Кроме того, есть склады еще времен Первой мировой войны, стихийно находящиеся так же в лесных массивах», – объяснил Синегубов.
Для тушения пожаров задействовали все резервные силы региона, а также привлекли спасателей из соседних областей Украины. Синегубов добавил, что на данный момент работники ДСНС пытаются сделать все возможное, чтобы огонь не перебросился на населенные пункты и жилые дома.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ДСНС, лесные пожары, нацмарафон, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 11:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие обстрелов и ухудшения погодных условий в Харьковской области возникло девять крупных пожаров. Оперативно потушить их достаточно трудно, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".