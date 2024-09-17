Синєгубов: дев’ять великих пожеж вирують на Харківщині, гасити їх важко

Внаслідок обстрілів та погіршення погодних умов у Харківській області виникло дев’ять великих пожеж. Оперативно згасити їх досить складно, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Горять лісові насадження, заходити туди не можемо, бо вони були під окупацією, вони, відповідно, заміновані. Усі пожежі супроводжуються детонацією боєприпасів. Крім того, є склади ще часів Першої світової війни, які стихійно перебувають у лісових масивах», – пояснив Синєгубов.

Для гасіння пожеж задіяли усі резервні сили регіону, а також залучили рятувальників із сусідніх областей України. Синєгубов додав, що зараз працівники ДСНС намагаються зробити все можливе, щоби вогонь не перекинувся на населені пункти та житлові будинки.