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Синєгубов: дев’ять великих пожеж вирують на Харківщині, гасити їх важко

Події 11:33   17.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: дев’ять великих пожеж вирують на Харківщині, гасити їх важко

Внаслідок обстрілів та погіршення погодних умов у Харківській області виникло дев’ять великих пожеж. Оперативно згасити їх досить складно, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Горять лісові насадження, заходити туди не можемо, бо вони були під окупацією, вони, відповідно, заміновані. Усі пожежі супроводжуються детонацією боєприпасів. Крім того, є склади ще часів Першої світової війни, які стихійно перебувають у лісових масивах», – пояснив Синєгубов.

Для гасіння пожеж задіяли усі резервні сили регіону, а також залучили рятувальників із сусідніх областей України. Синєгубов додав, що зараз працівники ДСНС намагаються зробити все можливе, щоби вогонь не перекинувся на населені пункти та житлові будинки.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 11:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів та погіршення погодних умов у Харківській області виникло дев’ять великих пожеж. Оперативно згасити їх досить складно, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".