Синєгубов: дев’ять великих пожеж вирують на Харківщині, гасити їх важко
Внаслідок обстрілів та погіршення погодних умов у Харківській області виникло дев’ять великих пожеж. Оперативно згасити їх досить складно, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
«Горять лісові насадження, заходити туди не можемо, бо вони були під окупацією, вони, відповідно, заміновані. Усі пожежі супроводжуються детонацією боєприпасів. Крім того, є склади ще часів Першої світової війни, які стихійно перебувають у лісових масивах», – пояснив Синєгубов.
Для гасіння пожеж задіяли усі резервні сили регіону, а також залучили рятувальників із сусідніх областей України. Синєгубов додав, що зараз працівники ДСНС намагаються зробити все можливе, щоби вогонь не перекинувся на населені пункти та житлові будинки.
Читайте також: Пожежа на Салтівці у Харкові: як допомагали гасити вогонь комунальники (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ДСНС, лесные пожары, нацмарафон, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов: дев’ять великих пожеж вирують на Харківщині, гасити їх важко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 11:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів та погіршення погодних умов у Харківській області виникло дев’ять великих пожеж. Оперативно згасити їх досить складно, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".