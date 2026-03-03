У Харкові не працює лінія “101”: як додзвонитися до рятувальників
У пресслужбі облуправління ДСНС повідомили, що в Харкові тимчасово не працює спецлінія “101”.
Однак у разі необхідності, додзвонитися до рятувальників все ж таки можна. Для цього передбачені інші номери.
“В екстреному випадку можна скористатись резервними номерами телефонів для виклику служби ДСНС: “112”, 0936217798“, – зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що рятувальники усували наслідки затоплень будинків, господарських споруд та прибудинкових територій в Ізюмі, Васищевому, Пересічному, Козіївці та Шелестовому шість разів. Для відкачування води застосовувалися мотопомпи та спеціальна техніка ДСНС, а також місцеві пожежні команди та комунальні служби територіальних громад.
