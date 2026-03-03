Live

У Харкові не працює лінія “101”: як додзвонитися до рятувальників

Події 11:30   03.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові не працює лінія “101”: як додзвонитися до рятувальників

У пресслужбі облуправління ДСНС повідомили, що в Харкові тимчасово не працює спецлінія “101”.

Однак у разі необхідності, додзвонитися до рятувальників все ж таки можна. Для цього передбачені інші номери.

В екстреному випадку можна скористатись резервними номерами телефонів для виклику служби ДСНС: “112”, 0936217798“, – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що рятувальники усували наслідки затоплень будинків, господарських споруд та прибудинкових територій в Ізюмі, Васищевому, Пересічному, Козіївці та Шелестовому шість разів. Для відкачування води застосовувалися мотопомпи та спеціальна техніка ДСНС, а також місцеві пожежні команди та комунальні служби територіальних громад.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
