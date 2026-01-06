«В Харькове разбрасывают розовый яд для собак» — фейк опровергли коммунальщики
В КП «Центр обращения с животными» опровергли информацию о якобы отравлении собак в Харькове.
«В последнее время с появлением снега в социальных сетях стала распространяться информация о якобы разбрасывании яда розового цвета в городе Харькове. Сообщаем – эта информация не соответствует действительности», – отметили коммунальщики.
И напомнили, что единственный инцидент реального «догхантинга» с 2009 года фиксировали в 2024 году, нарушителя уже задержали.
«По состоянию на сегодня ни одного нового подтвержденного случая отравления животных неизвестными веществами в Харькове не зафиксировано. Каждое сообщение о возможном распространении яда подвергается нашим предприятием тщательной проверке с выездом на место происшествия», — добавили в КП.
Ветеринары объяснили, что существует только два варианта отравить собаку: таблетки от туберкулеза и яд от крыс, которые прячут в мясные изделия.
«И таблетки, и яд для крыс имеют горький вкус, поэтому собака не будет есть такое вещество. Она ее проглотит только в том случае, если яд спрячут в мясном изделии, которое перебивает его горький вкус», — отметили коммунальщики.
Там также рассказали, что в интернете уже много лет распространяется миф о, так называемом «розовом снеге», который якобы является ядовитым веществом.
«На самом деле речь идет о растворе марганцовки или соке свеклы, который недавно изобретательные владельцы автомобилей начали использовать с целью психологического воздействия на владельцев собак — чтобы предотвратить, чтобы животные метили колеса их автомобилей. Призываем жителей Харькова не распространять ложную информацию, доверять исключительно официальным источникам и соблюдать правила выгула домашних животных», — обратились в КП.
Читайте также: В харьковском Пенсионном фонде заявили о фейках про выплаты
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««В Харькове разбрасывают розовый яд для собак» — фейк опровергли коммунальщики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 января 2026 в 14:11;