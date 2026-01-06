«В Харькове разбрасывают розовый яд для собак» — фейк опровергли коммунальщики

В КП «Центр обращения с животными» опровергли информацию о якобы отравлении собак в Харькове.

«В последнее время с появлением снега в социальных сетях стала распространяться информация о якобы разбрасывании яда розового цвета в городе Харькове. Сообщаем – эта информация не соответствует действительности», – отметили коммунальщики.

И напомнили, что единственный инцидент реального «догхантинга» с 2009 года фиксировали в 2024 году, нарушителя уже задержали.

«По состоянию на сегодня ни одного нового подтвержденного случая отравления животных неизвестными веществами в Харькове не зафиксировано. Каждое сообщение о возможном распространении яда подвергается нашим предприятием тщательной проверке с выездом на место происшествия», — добавили в КП.

Ветеринары объяснили, что существует только два варианта отравить собаку: таблетки от туберкулеза и яд от крыс, которые прячут в мясные изделия.

«И таблетки, и яд для крыс имеют горький вкус, поэтому собака не будет есть такое вещество. Она ее проглотит только в том случае, если яд спрячут в мясном изделии, которое перебивает его горький вкус», — отметили коммунальщики.

Там также рассказали, что в интернете уже много лет распространяется миф о, так называемом «розовом снеге», который якобы является ядовитым веществом.

«На самом деле речь идет о растворе марганцовки или соке свеклы, который недавно изобретательные владельцы автомобилей начали использовать с целью психологического воздействия на владельцев собак — чтобы предотвратить, чтобы животные метили колеса их автомобилей. Призываем жителей Харькова не распространять ложную информацию, доверять исключительно официальным источникам и соблюдать правила выгула домашних животных», — обратились в КП.

