«У Харкові розкидають рожеву отруту для собак» – фейк спростували комунальники

Суспільство 14:11   06.01.2026
Вікторія Яковенко
«У Харкові розкидають рожеву отруту для собак» – фейк спростували комунальники Фото: КП «Центр поводження з тваринами»

У КП «Центр поводження з тваринами» спростували інформацію про нібито отруєння собак у Харкові.

«Останнім часом з появою снігу у соціальних мережах стала поширюватися інформація про нібито розкидання отрути рожевого кольору у місті Харкові. Повідомляємо – ця інформація не відповідає дійсності», – зазначили комунальники.

І нагадали, що єдиний інцидент реального «догхантингу» з 2009 року мав місце у 2024 році, порушника вже затримали.

«Станом на сьогодні жодного нового підтвердженого випадку отруєння тварин невідомими речовинами у Харкові не зафіксовано. Кожне повідомлення про можливе розповсюдження отрути піддається нашим підприємством ретельній перевірці з виїздом на місце події», – додали у КП.

Ветеринари пояснили, що існує тільки два варіанти отруїти собаку: пігулки від туберкульозу та отрута від щурів, які ховають в м’ясні вироби.

«І пігулки, і отрута для щурів мають гіркий смак, тому собака не буде їсти таку речовину. Вона її проковтне лише у разі, якщо отрута прихована в м’ясному виробі, який перебиває її гіркий смак», – зазначили комунальники.

Там також розповіли, що в інтернеті вже багато років поширюється міф про, так званий «рожевий сніг», який нібито є отруйною речовиною.

«Насправді мова йде про розчин марганцівки або сік буряка, який нещодавно винахідливі власники автівок почали використовувати з метою психологічного впливу на власників собак — щоб запобігти тому, аби тварини мітили колеса їхніх автівок. Закликаємо мешканців Харкова не поширювати неправдиву інформацію, довіряти виключно офіційним джерелам та дотримуватися правил вигулу домашніх тварин», – звернулись у КП.

Автор: Вікторія Яковенко
