У харківському Пенсійному фонді заявили про фейки щодо виплат

Суспільство 15:23   23.11.2025
Оксана Горун
ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області повідомило, що “окремі телеграм-канали” поширюють неправдиву інформацію щодо пенсійного забезпечення.

“В окремих телеграм-каналах поширюється неправдива інформація нібито від імені Пенсійного фонду України про необхідність “подати заяву” про підтвердження свого віку, аби не втратити пенсію. Фахівці Пенсійного фонду наголошують: усі виплати, порядок їх призначення, зупинення чи припинення чітко врегульовані законодавством. Будь-які зміни до цих процедур відбуваються виключно на підставі рішень Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України. Жодні повідомлення в соцмережах чи месенджерах не можуть бути джерелом офіційної інформації. Не довіряйте неперевіреним або анонімним ресурсам”, – наголосили в повідомленні ГУ Пенсійного фонду, яке цитує пресслужба ХОВА.

На думку фахівців Пенсійного фонду, подібні фейки – це частина “інформаційних маніпуляцій”. Правдиву інформацію харків’ян закликають одержувати виключно на офіційних ресурсах ПФ.

Раніше аналітики повідомили про розмір середньої пенсії на Харківщині. За даними за жовтень, вона становила 6449 грн – ця сума практично відповідає середній пенсії в Україні (6436 грн).

Автор: Оксана Горун
