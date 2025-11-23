У харківському Пенсійному фонді заявили про фейки щодо виплат
ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області повідомило, що “окремі телеграм-канали” поширюють неправдиву інформацію щодо пенсійного забезпечення.
“В окремих телеграм-каналах поширюється неправдива інформація нібито від імені Пенсійного фонду України про необхідність “подати заяву” про підтвердження свого віку, аби не втратити пенсію. Фахівці Пенсійного фонду наголошують: усі виплати, порядок їх призначення, зупинення чи припинення чітко врегульовані законодавством. Будь-які зміни до цих процедур відбуваються виключно на підставі рішень Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України. Жодні повідомлення в соцмережах чи месенджерах не можуть бути джерелом офіційної інформації. Не довіряйте неперевіреним або анонімним ресурсам”, – наголосили в повідомленні ГУ Пенсійного фонду, яке цитує пресслужба ХОВА.
На думку фахівців Пенсійного фонду, подібні фейки – це частина “інформаційних маніпуляцій”. Правдиву інформацію харків’ян закликають одержувати виключно на офіційних ресурсах ПФ.
Читайте також: Тисячу гривень “зимової підтримки” видають із 15 листопада: як отримати гроші
Раніше аналітики повідомили про розмір середньої пенсії на Харківщині. За даними за жовтень, вона становила 6449 грн – ця сума практично відповідає середній пенсії в Україні (6436 грн).
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: виплати, новини Харкова, пенсии, пенсионный фонд, фейк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У харківському Пенсійному фонді заявили про фейки щодо виплат», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2025 в 15:23;