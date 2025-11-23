В харьковском Пенсионном фонде заявили о фейках про выплаты

ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области сообщило, что «отдельные Telegram-каналы» распространяют ложную информацию, касающуюся пенсионного обеспечения.

«В отдельных Telegram-каналах распространяется ложная информация якобы от имени Пенсионного фонда Украины о необходимости «подать заявление» о подтверждении своего возраста, чтобы не потерять пенсию. Специалисты Пенсионного фонда отмечают: все выплаты, порядок их назначения, остановки или прекращения четко урегулированы законодательством. Любые изменения в эти процедуры происходят исключительно на основании решений Верховной Рады Украины или Кабинета Министров Украины. Никакие сообщения в соцсетях или мессенджерах не могут являться источником официальной информации. Не доверяйте непроверенным или анонимным ресурсам», — подчеркнули в сообщении ГУ Пенсионного фонда, которое распространила пресс-служба ХОВА.

По мнению специалистов Пенсионного фонда подобные фейки — это часть «информационных манипуляций». Правдивую информацию харьковчан призывают получать исключительно на официальных ресурсах ПФ.

Ранее аналитики сообщили размер средней пенсии на Харьковщине. По данным за октябрь, она составила 6449 грн — эта сумма практически соответствует средней пенсии в Украине (6436 грн).